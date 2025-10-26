Hol dir die exklusive Liberty Day’s Cape in Helldivers 2 bis Oktober 2025

Die Feierlichkeiten zum Liberty Day im Spiel Helldivers 2 sind in vollem Gange, und du hast nur noch ein paar Stunden Zeit, um am exklusiven Minispiel Whack-a-Terminid teilzunehmen. Dieses Minispiel ist während der Festlichkeiten des Liberty Day 2025 als Desktop-Browser-Spiel verfügbar und bietet dir die Möglichkeit, deine Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen.

Im Spiel erscheinen Terminid-Feinde aus acht möglichen Löchern, und du kannst sie mit der Maus anklicken, um Punkte zu sammeln. Das Spiel endet, wenn die Zeit abläuft. Dabei kann der Timer schneller ablaufen, wenn du zu lange brauchst, um einen Terminid zu treffen, oder wenn du versehentlich auf einen Helldiver klickst.

Exklusive Belohnungen und Herausforderungen

Welche Belohnungen gibt es zum Liberty Day? Neben dem Minispiel kannst du während des Liberty Day Events eine exklusive Liberty Day’s Cape verdienen. Diese bekommst du, wenn die Spieler-Community insgesamt 40 Millionen Feinde mit dem R-2124 Constitution Gewehr bis zum 27. Oktober 2025 besiegt.

Der Liberty Day wird jährlich am 26. Oktober gefeiert und erinnert an den Tag, an dem Super-Erde und die Föderation eine patriotische Feier der verwalteten Demokratie ausrichten. Seit 2016 wird dieser Tag gefeiert, als das ursprüngliche Helldivers-Spiel sein erstes Jubiläum feierte.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Aktuelle Herausforderungen für Helldivers 2

Welche Schwierigkeiten gibt es momentan im Spiel? Die 2025er Ausgabe des Liberty Day fällt in eine kontroverse Zeit für Helldivers 2, da die PC-Version mit einigen Leistungsproblemen zu kämpfen hat. Diese führten dazu, dass die Steam-Bewertung auf „Gemischt“ gesunken ist.

Obwohl Optimierungen für die PC-Version geplant sind, erklärte Arrowhead CEO Shams Jorjani, dass es mehrere Monate dauern wird, um Helldivers 2 zu verbessern. Einige Optimierungen wurden bereits am 23. Oktober 2025 mit dem Patch 4.1.0 veröffentlicht.

Die Bedeutung von Liberty Day in Helldivers 2

Warum ist der Liberty Day so wichtig? Der Liberty Day in Helldivers 2 ist mehr als nur ein Event. Er markiert einen wichtigen Tag im Spielkalender und bietet dir die Möglichkeit, besondere Belohnungen zu erhalten und an zeitlich begrenzten Inhalten teilzunehmen.

Die Feierlichkeiten bieten dir nicht nur die Gelegenheit, exklusive Gegenstände zu ergattern, sondern auch, dich mit anderen Spielern zu messen und gemeinsam Herausforderungen zu bewältigen. Die Teilnahme an diesen Events fördert den Gemeinschaftssinn und bringt die Community näher zusammen.

Was hältst du von den Liberty Day Feierlichkeiten und dem Minispiel Whack-a-Terminid? Teile deine Meinung in den Kommentaren!