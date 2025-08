Apple TV+ Serie Chief of War – Jason Momoa brilliert in neuem historischen Epos

Die neue Apple TV+ Serie Chief of War mit Jason Momoa könnte das nächste große Epos auf den Bildschirmen sein. Die Serie, die am 1. August 2025 ihre Premiere feierte, hat bereits einen beeindruckenden 89% Tomatometer-Wert auf Rotten Tomatoes erreicht. Dieser Wert entspricht dem von Game of Thrones, was hohe Erwartungen weckt. Obwohl Chief of War das Fantasy-Setting von Game of Thrones gegen ein historisches Hawaii eintauscht, bietet die Show dennoch viele der Elemente, die Game of Thrones zu einem Phänomen gemacht haben: komplexe Charaktere, kriegerische Königreiche und atemberaubende visuelle Darstellungen.

Chief of War spielt im späten 18. Jahrhundert und erzählt die Geschichte von Hawaiis vier Königreichen, die durch Kriege gespalten sind. Ein hawaiianischer Kriegshäuptling, gespielt von Jason Momoa, versucht, sein Volk zu vereinen, während eine existenzielle Bedrohung in Form der europäischen Kolonialisierung an den Küsten droht. Momoa, der die Serie miterschaffen hat, verkörpert den Kriegshäuptling Ka’iana. Die ersten beiden Episoden beleuchten nicht nur einen wenig erforschten Abschnitt der amerikanischen Geschichte, sondern bieten auch ein packendes Kriegs-Epos.

Kritikerlob für Jason Momoa

Wie wird Jason Momoa in Chief of War bewertet? Die Kritiken zu Chief of War sind überwiegend positiv, insbesondere loben sie Jason Momoas Darstellung. Nina Metz von der Chicago Tribune hebt hervor, dass ohne Momoas beeindruckende Präsenz die Serie nicht funktionieren würde. Adam Davidson von The Wrap betont, dass Momoa und Co-Schöpfer Thomas Pa’a Sibbett mit Chief of War etwas Besonderes geschaffen haben.

Kelly Lawler von USA Today ergänzt, dass die Serie mit einem fast ausschließlich polynesischen Cast gedreht wurde und oft in der hawaiianischen Sprache erzählt wird. Sie beschreibt die Serie als transportiv, immersiv und erleuchtend – die schönste und blutigste Geschichtsstunde des Jahres. Allerdings stellt die Verwendung der hawaiianischen Sprache für einige Zuschauer eine Einstiegshürde dar.

Subtitel als Herausforderung

Welche Reaktionen gibt es auf die Verwendung von Untertiteln? Obwohl Chief of War auf Rotten Tomatoes einen beachtlichen Kritikerwert von 89 % erreicht hat, ist der Zuschauerwert mit 74 % deutlich niedriger. Der Hauptkritikpunkt der Zuschauer ist die Fülle an Untertiteln. Ein Nutzer namens Jeff V. schrieb: „Es ist einfach zu anstrengend, die ganze Serie über Untertitel zu lesen.“

Die Problematik mit den Untertiteln könnte sich im Verlauf der Serie verringern, da die europäischen Kolonisatoren in die Handlung eingeführt werden. Für diejenigen, die dabei bleiben, scheint Chief of War genug Potenzial zu bieten, um das nächste große Epos im Fernsehen zu werden. Momoas Starpower zeigt sich in voller Wirkung und ebnet den Weg, um die anfänglichen Stolpersteine der Serie zu überwinden.

Die ersten beiden Episoden von Chief of War sind derzeit auf Apple TV+ verfügbar. Neue Episoden erscheinen wöchentlich auf der Plattform bis zum 19. September 2025.

Was denkst du über die neue Serie Chief of War? Hinterlasse gerne einen Kommentar mit deiner Meinung!