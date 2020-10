Apple iPhone 12: Termine, Speichergrößen und Preise bekannt?

Bereits Mitte September 2020 hatte Apple ein Event veranstaltet und in diesem Rahmen einige der neuesten Produkte der Öffentlichkeit vorgestellt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie fand die Präsentation in diesem Jahr ohne Publikum statt. Weiterhin stellte Apple, anders als in den letzten Jahren gewohnt, lediglich zwei neue iPad-Modelle sowie die Apple Watch Series 6 & Apple Watch SE vor. Von dem neuen iPhone 12, das in diesem Jahr in mehreren Versionen erscheinen soll, fehlte während der September-Keynote jede Spur.

Apple Watch 6 und neues iPad Air vorgestellt, iPhone 12 wohl erst im Oktober

Vermutet wurde aber bereits im Vorfeld, dass die iPhone-Präsentation in diesem Jahr in den Oktober ausgelagert werden könnte. Laut aktueller Gerüchte soll Apple am kommenden Dienstag für das iPhone-Event einladen, das am darauffolgenden Dienstag, den 13. Oktober 2020 stattfinden soll. Diese Angabe deckt sich mit der Vorbesteller-Phase für das iPhone 12, die laut dem chinesischen Onlineshop Tmall am 16. Oktober 2020 beginnen wird.

iPhone 12-Event Mitte Oktober?

Der US-Blogger Jon Prosser spricht ebenfalls davon, dass das Event am 13. Oktober stattfindet, während die Vorbestellungen am 16. Oktober starten und die Auslieferungen des iPhone 12 Mini und iPhone 12 Max zum Start am 23. Oktober erfolgen. Die beiden Premium-Varianten iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max sollen hingegen erst ab November verfügbar sein.

iPhone 12-Termine

Apple-Event: 13 Oktober

13 Oktober Vorbestellungen: 16. Oktober

16. Oktober Auslieferungen: 23. Oktober

23. Oktober iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max: erst ab November verfügbar

Sind das die iPhone 12-Preise?

Weiterhin sind mittlerweile die vermeintlich offiziellen Preise für das iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max bekannt geworden:

iPhone 12 Mini (5,4 Zoll) 64 GB: 649 Dollar 128 GB: 699 Dollar 256 GB: 799 Dollar



iPhone 12 (6,1 Zoll) 64 GB: 749 Dollar 128 GB: 799 Dollar 256 GB: 899 Dollar



iPhone 12 Pro (6,1 Zoll) 64 GB: 999 Dollar 128 GB: 1099 Dollar 256 GB: 1299 Dollar



iPhone 12 Pro Max (6,7 Zoll) 64 GB: 1099 Dollar 128 GB: 1199 Dollar 256 GB: 1399 Dollar



Zwar sind diese Preise bislang nicht offiziell bestätigt worden, doch die Zahlen scheinen recht nachvollziehbar zu sein. Es fällt auf, dass sich das Unternehmen mit den verschiedenen Modellen des iPhone 12 noch deutlich breiter aufstellen möchte, damit jeder potentielle Käufer eine für ihn passende und bezahlbare Variante des Smartphones erwerben kann.

Möglicherweise wird das iPhone 12-Event im Oktober noch nicht das letzte in diesem Jahr gewesen sein. Insider vermuten, dass der Konzern im Herbst eine weitere Präsentation plant, um die ersten Mac-Rechner mit eigener Chip-Architektur vorzustellen.