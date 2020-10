Es wurde zwar schon vor einigen Tagen heiß spekuliert, doch nun hat Apple die Vermutung von Leakern und Technikjournaslisten aber auch offiziell bestätigt und die nächste Keynote für den 13. Oktober 2020 angekündigt. Somit wird in der kommenden Woche im Apple Park in Cupetino mit großer Wahrscheinlich unter anderem das iPhone 12 präsentiert, zu dem in den vergangenen Wochen im Internet bereits zahlreiche Fakten und Details kursierten.

Offizieller Termin für Apple-Keynote bekannt

Wann findet das Apple Event statt? Die Apple-Keynote findet am Dienstag, den 13. Oktober 2020 um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt.

Die Apple-Keynote findet am Dienstag, den 13. Oktober 2020 um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Wie lange wird das Event dauern? Die Präsentation ist auf insgesamt 2 Stunden ausgelegt.

Die Präsentation ist auf insgesamt 2 Stunden ausgelegt. Wo kann ich die Keynote schauen? Ihr könnt dem Apple-Event direkt im Livestream über die offizielle Webseite apple.com beiwohnen.

Ihr könnt dem Apple-Event direkt im Livestream über die offizielle Webseite apple.com beiwohnen. Was wird gezeigt? Die Wahrscheinlich ist groß, dass Apple unter anderem die neuen iPhone 12-Modelle vorstellen wird. Möglicherweise werden aber noch weitere Produkte präsentiert. Denkbar wären neue Versionen der TV-Box und zudem die Vorstellung der ersten Over-Ear-Kopfhörer von Apple.

Apple iPhone 12: Termine, Speichergrößen und Preise bekannt?

Genau wie die Keynote im September, bei der Apple zwei neue Modelle des iPads und der Apple Watch vorstellte, wird auch die Oktober-Präsentation wieder in virtueller Form im Steve-Jobs-Theater stattfinden. Dass Apple Präsentationen auch gänzlich ohne Publikum in beeindruckender Weise inszenieren kann, hatte das Unternehmen bereits im vergangenen Monat bewiesen.

Apple verschickt kryptische Einladung

Was in der kommenden Woche genau gezeigt wird, hat Apple, wie es schon Tradition ist, im Vorfeld nicht verraten. Neben dem Motto „Hi, Speed.“ steht auf der kryptischen Einladung lediglich:

„Please join us for a Special Apple Event from Apple Park. Watch it online at apple.com.“

Dabei ist auf der oberen Hälfte der Einladung das orangene Apple-Logo zu erkennen, um das sich drei weitere Kreise anordnen, die jeweils über einen Farbverlauf verfügen. Was uns das Unternehmen damit genau sagen möchte, bleibt wohl erst einmal ein Geheimnis.

Bei dem Motto allerdings ist man sich bereits recht sicher, dass damit das Wort „Highspeed“ gemeint ist und Apple darauf anspielt, dass in den neuen iPhones 5G-Modems verbaut sind. Diese könnten in entsprechenden Netzen Datenraten von theoretisch bis zu 10 GBit/s erreichen.

Klar ist, dass Apple in der auf zwei Stunden ausgelegten Veranstaltung neben dem iPhone 12 noch weitere Geräte der Öffentlichkeit präsentieren könnte. Möglicherweise werden wir neue Versionen der TV-Box zu sehen bekommen, wovon eine möglicherweise als Gaming-Plattform dient und entsprechend über einen deutlich schnelleren Prozessor verfügt. Ebenfalls möglich wäre die Vorstellung der ersten Over-Ear-Kopfhörer unter eigener Marke.

Hinweis: Derzeit könnt ihr das Apple iPhone 12 weder kaufen noch vorbestellen. Wir halten euch auf PlayCentral aber natürlich auf dem Laufenden und werden berichten, sobald die neuen Smartphones von Apple offiziell verfügbar sind.

