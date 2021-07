Animal Crossing: Nur noch wenige Juli-Tage für diese Fische, Insekten und Meerestiere

Animal Crossing: New Horizons schmeißt im kommenden August wieder einige Insekten, Fische und Meerestiere aus dem Saison-Sortiment. Ihr habt also nur noch wenige Tage, um bestimmte Exemplare zu fangen. Wir listen euch auf, welche Arten die Insel vorerst wieder verlassen.

In unserer Übersicht unterscheiden wir natürlich wieder zwischen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre. In unserem Fisch-Guide, Insekten-Guide und Meerestier-Guide findet ihr außerdem nochmal alle ACNH-Lebewesen übersichtlich aufgelistet.

Diesen Monat verlassen uns übrigens nicht allzu viele Exemplare. Im Sommer fühlen sich einfach zu viele Arten wohl auf eurer Insel. Welche Lebewesen eure Fauna mit Ende des Julis dennoch verlassen werden, könnt ihr im Folgenden samt Preis und Fundort nachlesen.

Nordhalbkugel

Fische

Kaulquappe : 100 Sternis Wo: Teich Wann: Ganztägig

: 100 Sternis

Insekten

Honigbiene : 200 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr

: 200 Sternis

Meerestiere

Wakame-Alge (Seaweed): 600 Sternis Wann: Ganztägig

600 Sternis

Südhalbkugel

Fische

Es verschwinden keine Fische!

Insekten

Es verschwinden keine Insekten!

Meerestiere

Hummer (Lobster): 4.500 Sternis Wann: Ganztägig

4.500 Sternis

Seeohr (Abalone): 2.000 Sternis Wann: 16 – 9 Uhr

2.000 Sternis

Es ist übrigens nicht schlimm, wenn ihr es in diesem Monat nicht mehr schafft, alle auslaufenden Exemplare zu fangen. Viele Meerestiere, Insekten und Fische tauchen in den folgenden Monaten noch einmal auf. Außerdem werden sie durch neue (alte) Arten ersetzt – es ist also trotzdem immer was los auf eurer ACNH-Insel!