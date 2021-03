In Animal Crossing: New Horizons beginnt der Frühling und das macht sich selbstverständlich auch in der Tierwelt bemerkbar. Im März finden demnach einige neue, doch vor allem altbekannte Fische, Insekten und Meerestiere auf eure Insel. Immerhin feiert New Horizons bald sein einjähriges Jubiläum.

Animal Crossing: Neue Fische, Insekten und Meerestiere im März

Spieler der Nordhalbkugel können in „Animal Crossing: New Horizons“ erstmalig wieder einige neue Tierarten begrüßen. Oder besser gesagt, bereits bekannte, denn die meisten von ihnen dürften die meisten bereits in ihrem Museum ausgestellt haben. Falls nicht, erhaltet ihr nun eine neue Fangchance!

Südhalbkugel-Spieler können sich ebenfalls über einige Fische, Insekten und Meerestiere freuen. Auch hier wir die Fauna um zahlreiche altbekannte tierische Inselbewohner ergänzt.

Beide „Animal Crossing: New Horizons“-Hälften dürfen sich dabei gleichermaßen über die 15.000 Sterni teure Goldforelle freuen, die in diesem Monat am Wasserfall auf euch wartet!

Nordhalbkugel

Fische

Bachschmerle : 400 Sternis Wo: Fluss Wann: Ganztägig

Goldforelle : 15.000 Sternis Wo: Wasserfall Wann: 16-9 Uhr

Kaulquappe : 100 Sternis Wo: Teich Wann: Ganztägig

Masulachs : 1.000 Sternis Wo: Wasserfall Wann: 16-9 Uhr

Saibling : 3.800 Sternis Wo: Wasserfall Wann: 16-9 Uhr

Schnabelbarsch : 5.000 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

Insekten

Gesichtswanze : 1.000 Sternis Wo: sitzt in Blumen Wann: 19-8 Uhr

Honigbiene : 200 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr

Marienkäfer : 200 Sternis Wo: sitzt in Blumen Wann: 8-17 Uhr

Orchideenmantis : 2.400 Sternis Wo: sitzt in weißen Blumen Wann: 8-17 Uhr

Ritterfalter : 2.500 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

Schwalbenschwanz : 240 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

Stinkwanze : 120 Sternis Wo: sitzt in Blumen Wann: Ganztägig

Zitronenfalter : 160 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

Meerestiere

Leuchtkalmar : 1.400 Sternis Wann: 21-4 Uhr

Perlboot : 1.800 Sternis Wann: 16-9 Uhr

Regenschirm-Oktopus : 6.000 Sternis Wann: Ganztägig

Riesenkrabbe : 10.000 Sternis Wann: Ganztägig

Turbanschnecke : 1.000 Sternis Wann: Ganztägig

Südhalbkugel

Fische

Goldforelle : 15.000 Sternis Wo: Wasserfall Wann: 16-9 Uhr

Hecht : 1.800 Sternis Wo: Fluss Wann: Ganztägig

Königslachs : 1.800 Sternis Wo: Flussmündung Wann: Ganztägig

Lachs : 1.800 Sternis Wo: Flussmündung Wann: Ganztägig

Masulachs : 1.000 Sternis Wo: Wasserfall Wann: 16-9 Uhr

Saibling : 3.800 Sternis Wo: Wasserfall Wann: 16-9 Uhr

Stör : 10.000 Sternis Wo: Flussmündung Wann: Ganztägig

Wollhandkrabbe : 2.000 Sternis Wo: Flussmündung Wann: 16-9 Uhr

Insekten

Feuerlibelle : 180 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8–19 Uhr

Geigenkäfer : 450 Sternis Wo: auf Baumstümpfen Wann: Ganztägig

Grille : 130 Sternis Wo: auf dem Boden Wann: 17-8 Uhr

Hundertfüßer : 300 Sternis Wo: kommt aus geklopften Steinen Wann: 16-23 Uhr

Kohlweißling : 160 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

Kugelassel : 250 Sternis Wo: kommt aus geklopften Steinen Wann: 23-16 Uhr

Monarchfalter : 140 Sternis Wo: kommt aus geklopften Steinen Wann: 4-17 Uhr

Singgrille : 430 Sternis Wo: auf dem Boden Wann: 17-8 Uhr

Zitronenfalter : 160 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

Meerestiere

Auster : 1.100 Sternis Wann: Ganztägig

Botan-Garnele : 1.400 Sternis Wann: 16-9 Uhr

Perlboot : 1.800 Sternis Wann: 16-9 Uhr

Regenschirm-Oktopus : 6.000 Sternis Wann: Ganztägig

Turbanschnecke : 1.000 Sternis Wann: Ganztägig

New Horizons trifft Super Mario

Einiges neues in „Animal Crossing: New Horizons“ bekommen wir dafür mit dem neuesten Update, mit dem ab dem heutigen 1. März endlich die neue Super Mario-Items freigeschaltet worden sind. Unter den neuen Objekten ist sogar eine Schnellreisemöglichkeit via Warp-Röhren. Alle Infos und Preise dazu findet ihr hier:

