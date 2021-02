Animal Crossing: Super-Mario-Update 1.8.0 ist da – Alle neuen Inhalte und Events

Doch es gibt noch andere Festlichkeiten, die im Monat März in „Animal Crossing: New Horizons“ mit neuen Objekten beehrt werden. Darunter sind folgende Anlässe:

Wie lade ich das ACNH-Update herunter? Wollt ihr in den Genuss des neuen Updates kommen, müsst ihr mit dem Plus-Symbol auf euer Spiel klicken und anschließend Software-Update und Über das Internet wählen. Danach sollte der Download automatisch gestartet werden.

Warum sehe ich noch keine Super Mario-Gegenstände? Bis wir uns an den teleportierenden Warp-Röhren , sammelbaren Münzen und neuen Kostümen erfreuen können, mit denen wir unsere Insel in ein ganzes Super-Mario-Level verwandeln können, müssen wir uns noch bis zum 1. März 2021 gedulden. Erst dann werden die Mario-Items bei Nook Shopping zur Verfügung stehen.

Der Schnee auf den „Animal Crossing: New Horizons“-Inseln ist mit dem heutigen 25. Februar endlich geschmolzen und das Gras wieder zu sehen. Passend dazu bringt das neueste Update die lange angekündigten Gegenstände zur Feier des 35. Jubiläum von Super Mario Bros. !

Es ist soweit: Das Update 1.8.0 für Animal Crossing: New Horizons steht zum Download auf der Nintendo Switch zur Verfügung. Damit finden die schon lange angekündigten Super-Mario-Items ins Spiel. Wie gewohnt wartet auch eine themengerechte Belohnung in eurem Briefkasten auf euch.

