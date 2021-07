Animal Crossing wurde in Monopoly-Edition verewigt – doch es gibt einen Haken

Animal Crossing: New Horizons wurde in einer Version des Brettspiel-Klassikers Monopoly verewigt. Das beweisen Fans, die sich das analoge Game bereits gekauft und die Shops, die die neue Edition inzwischen gelistet haben. Eine große Ankündigung von Nintendo oder Hersteller Hasbro blieb jedoch aus.

Animal Crossing: New Horizons als Monopoly-Edition

Von Monopoly gibt es inzwischen hunderte alternative Versionen, für die sich der Verlag zahlreiche Lizenzen gesichert hat. Von Star Wars, über Herr der Ringe bis zu Super Mario und Fallout ist hier alles dabei. Kein Wunder also, dass mit der Monopoly-Version von „Animal Crossing: New Horizons“ ein weiteres Nintendo-Spiel ins Line-up findet.

Das analoge Game machte in den letzten Stunden durch einen Reddit-Post die Runde, denn in den USA scheint das ACNH-Monopoly bereits in einigen Geschäften zum Kauf erhältlich zu sein. Inzwischen steht das offizielle und von Nintendo lizenzierte Monopoly-Spiel außerdem zum Vorverkauf bei US-amerikanischen Shops wie Entertainment Earth. bereit. Der Release wird dort mit August 2021 angegeben.

Wie viel kostet das ACNH-Monopoly? Das „Animal Crossing“-Brettspiel wird zu einem Preis von 24,99 US-Dollar angeboten.

Wie sieht es mit dem Verkauf in Deutschland aus? Laut Hasbro ist ein Release des ACNH-Brettspiels hierzulande vorerst nicht geplant. „New Horizons“-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehen vorerst also leer aus.

Wie funktioniert das ACNH-Monopoly?

Für 2 bis 4 Spieler

Ab 8 Jahren

Als Spielfiguren fungieren „Animal Crossing“-Figuren, die den Charakteren nachempfunden wurden, die Spielende im Game individuell anpassen können. Beim Weg über das Spielfeld wählt ihr Fertigkeitskarten mit einer Fähigkeit, die ihr im anschließenden Spielverlauf zur Anwendungen bringen könnt.

Statt wie im klassischen Monopoly Immobilien zum Kauf und zur Miete zu vergeben, werden hier gewisse Materialien und Gegenstände verteilt wie Früchte, Käfer, Fische und Fossilien. Diese Ressourcen können später gegen Sternis an die Bank verkauft werden oder bei Nook’s Laden direkt gegen Dekoration eingetauscht werden, die wiederum Nook Meilen wert sind.

Wer gewinnt? Der oder die Spieler*in mit den meisten Nook Meilen gewinnt das Spiel.

„Animal Crossing: New Horizons“-Fans sind nicht wirklich verwundert über die Brettspiel-Adaption des Switch-Spiels. Nicht nur hat Hasbro bereits viele solcher alternativen Versionen herausgebracht, Monopoly ist wohl das kapitalistischste Spiel der Welt. Und wer passt besser in eine solches Spiel als Kredit-Profi Tom Nook?

