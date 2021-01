Animal Crossing feiert mit kostenlosen Januar-Update Karneval

Animal Crossing: New Horizons erhält bereits morgen ein neues kostenloses Update und damit das erste für das Jahr 2021. Und es geht gleich richtig los, denn neben neuen saisonalen Items besucht euch Pavo der Pfau auf eurer Insel, um Karneval zu feiern!

Animal Crossing: New Horizons-Update im Januar 2021

Das Update erscheint für alle kostenlos am morgigen 28. Januar 2021. Darin enthalten sind neue Kleidung, ein komplett neues Emotionsset und natürlich saisonale Artikel, die ihr allesamt bei Nook erwerben könnt, um verschiedene Neujahrs- und Frühjahrsevents weltweit zu feiern. Das Highlight ist wohl aber das Karnevalsfest am 15. Februar 2021.

Was passiert zu Karneval in ACNH? An diesem Tag kommt der tanzwütige Pavo mit Konfettiregen auf eure Insel und bringt euch bei, wie man feiert. Dafür müsst ihr die an diesem Tag auf eurer Insel herumfliegenden Regenbogenfedern mit dem Netz fangen und sie bei Pavo gegen coole Tanzmoves eintauschen.

Welche neuen Items gibt es? Zu den neuen Inhalten, die ab dem 1. Februar 2021 in „Animal Crossing: New Horizons“ freigeschaltet werden, zählt unter anderem neue Kleidung in Form spezieller Festival-Outfits, für den nahenden Valentinstag am 14. Februar gibt es außerdem Schokoladenherzen und herzförmige Blumensträuße sowie weitere Artikel zu kommenden Anlässen, die auf der ganzen Welt gefeiert werden, wie ein Oni-Kostüm für das japanische Setsubun.

Diese neuen Outfits werden Teil des neuen ACNH-Update im Januar sein und das japanische Frühlingsfest schon einmal vorbereiten. © Nintendo

Nächstes kostenloses Update im März

Am Ende des Update-Trailers kündigt Nintendo direkt den nächsten große Patch an, der im März 2021 erscheinen soll. Unter ihnen werden wohl die bereits angekündigten Super Mario-Möbeln sein, die Nintendo schon vor längerer Zeit anlässlich des Mario-Jubiläums bekannt gab.

Bis dahin müssen wir uns zwar noch ein wenig gedulden, mit den neuen Inhalten zum Januar sollten wir jedoch vorerst ausgestattet sein. Alle weiteren Infos und Guides zu „Animal Crossing: New Horizons“ findet ihr hier.