Animal Crossing: Liste aller neuen Fische, Insekten und Meerestiere im Februar

Animal Crossing: New Horizons bekommt im Februar Besuch von einigen wenigen ausgewählten neuen Tieren. Welche Fische, Insekten und Meerestiere im neuen Monat eure Insel auf der Süd- und Nordhalbkugel besuchen, lest ihr hier.

Animal Crossing im Februar: Alle neuen Fische, Insekten und Meerestier

Spieler der Nordhalbkugel gehen in diesem Monat erneut ziemlich leer aus. Lediglich der Sandlaufkäfer wird im Februar die Insel von „Animal Crossing: New Horizons“ bereichern.

Südhalbkugel-Spieler können dagegen einige weitere Fische, Insekten und Meerestiere antreffen. Doch auch hier passiert noch nicht allzu viel in der Fauna.

Nordhalbkugel

Fische

Keine neuen Fische im Februar!

Insekten

Sandlaufkäfer : 1.500 Sterns Wo: auf dem Boden Wann: Ganztägig

Meerestiere

Keine neuen Meerestiere im Februar!

Südhalbkugel

Fische

Muräne : 2.000 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

Rochen : 3.000 Sternis Wo: Meer Wann: 4-21 Uhr

Weichschildkröte : 3.750 Sternis Wo: Fluss Wann: 16-9 Uhr

Insekten

Bergzikade : 400 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: 8–17 Uhr

Heuschrecke : 400 Sternis Wo: auf dem Boden Wann: 8-19 Uhr

Wanderschrecke : 600 Sternis Wo: auf dem Boden Wann: 8-19 Uhr

Meerestiere

Meerstrudelwurm : 700 Sternis Wann: 16-9 Uhr

Auch wenn in diesem Monat noch nicht allzu viel in der Tierwelt von „Animal Crossing: New Horizons“ los zu sein scheint, so wird uns Nintendo wenigstens mit den kommenden Events bereichern. Das Highlight ist wohl der Karneval mit Pavo, der am 15. Februar in ACNH stattfinden wird.

