Animal Crossing: Das Januar-Update 1.7.0 steht nun bereit – das steckt drin!

Am heutigen Donnerstag hat Animal Crossing: New Horizons sein neuestes Update erhalten. Mit Version 1.7.0 werden Events wie das Karnevalsfest mit dem tanzwütigen Pfau Pavo und der Valentinstag vorbereitet, aber auch neue saisonale Items hinzugefügt.

Animal Crossing: Inhalt des Januar-Updates 1.7.0

Mit dem neuen „Animal Crossing: New Horizons“-Update findet ihr wie gewohnt ein Geschenk von Nintendo im Briefkasten. Wir spoilern euch an dieser Stelle nicht, verraten aber, dass es etwas ist, womit ihr euch schon einmal auf den ACNH-Karneval am 15. Februar 2021 einstimmen könnt.

Animal Crossing feiert mit kostenlosen Januar-Update Karneval

Außerdem findet ihr neue saisonale Artikel bei Nook Shopping, die uns auf die Vielzahl der Feste vorbereiten, die in den nächsten Wochen weltweit gefeiert werden, wie der Superbowl und der Murmeltiertag in Amerika oder das japanische Frühlingsfest Setsubun:

Resetti-Figur : 2200 Sternis (bis 2. Februar erhältlich)

: 2200 Sternis (bis 2. Februar erhältlich) Setsubun-Set : 800 Sternis (bis 3. Februar erhältlich)

: 800 Sternis (bis 3. Februar erhältlich) Fan-Megafon Sterne: 1500 Sternis (bis 15. Februar erhältlich)

Sterne: 1500 Sternis (bis 15. Februar erhältlich) Football-Teppich: 2000 Sternis (bis 15. Februar erhältlich)

Darüber hinaus stehen euch neue Outfits in der Schneider von Tina & Sina zur Verfügung. Sobald weitere Events angebrochen sind und auch der Valentinstag vor der Tür steht, sollen hierbei noch weitere neue Objekte verfügbar werden, wie Schokoladenherzen und herzförmige Blumensträuße.

Das neue Update für „Animal Crossing: New Horizons“ steht ganz im Zeichen des Feierns.

© Nintendo

Wie mache ich das Update in New Horizons? Sollte der Download des neuen Patchs nicht automatisch beginnen, müsst ihr mit im Hauptmenü eurer Nintendo Switch mit der Plustaste (+) auf ACNH klicken. Wählt hier Software-Update und wählt eure Downloadform. Daraufhin überprüft eure Switch die aktuelle Version und lädt das neue Update herunter.

Patchnotes für das New Horizons-Update 1.7.0

Nachfolgend könnt ihr die gewohnt kurzen Patchnotes einsehen, die Nintendo auf der japanischen Website veröffentlicht hat. Wir haben sie via Google-Übersetzer für euch lesbar gemacht, können jedoch nicht für Vollständigkeit und Korrektheit garantieren:

Allgemeines

Saisonale Ereignisse (Karneval) wurden hinzugefügt.

Saisonale Nook-Einkaufsartikel hinzugefügt

Fehlerbehebung

Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein Rezept nicht von Johannes bezogen werden konnte.

Wir haben Anpassungen vorgenommen und Fehler behoben, damit das Spiel bequem gespielt werden kann.