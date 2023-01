Nach toxischer Beziehung: Amouranth wieder im Bikini auf Twitch, aus „selbstlosem“ Grund

Die Streamerin hat nach eigenen Aussagen eine Reihe von neuen, lustigen Projekten in Planung, die sie in den nächsten 6 Monaten angehen will. Welche das sind, wird sich noch offenbaren. In der letzten Zeit zeigte sie sich bereits des Öfteren beim Zocken oder mit ihren Pferden.

Der Crew für ihre erotischen Inhalte hat sie eine 60-Tages-Frist gegeben, um einen neuen Job zu finden. Ob sie in Zukunft dauerhaft auf Only Fans-Content verzichten wird, bleibt trotzdem abzuwarten, da er einen entscheidenden Teil ihres Einkommens ausmacht.

Hinter der Marke Amouranth stehen weit mehr Leute als Kaitlyn oder ihr Ex-Ehemann. In einem Twitter-Post erklärte die 29-Jährige, dass sie bis zu 30 Leute beschäftigt , von Kamera über Schnitt und Post-Editing. Dabei würden rund die Hälfte der Crew an ihrem NSFW-Content arbeiten .

Kritiker unterstellen ihr, dass sich bisher nicht viel an ihrem Content geändert haben soll. Nun ist Amouranth über Twitter und Co. auf die Hintergründe eingegangen, weshalb sie ihren Content nicht so einfach über Nacht umstellen kann und wieso diese Entscheidung nicht nur sie selbst betrifft .

Vor kurzem machte sie den Missbrauch durch ihren Ehemann publik. Nach der Trennung wollte sie endlich frei sein zu machen, was sie will und dabei auch ihren Content deutlich umstellen , weg von aufgezwungenen Inhalten ihres Ehemannes.

Kaitlyn Siragusa hat sich als Amouranth ein riesiges Imperium über Twitch, ihre Social-Media-Accounts und letztlich auch über Only Fans aufgebaut. Sie gehört dabei sowohl auf Twitch, als auch auf Only Fans zu den erfolgreichsten Content-Erstellerinnen .

