Amouranth ist dank OnlyFans Multimillionärin

Amouranth ist eine der bekanntesten Streamerinnen auf Twitch. Sie hat lange mit freizügigen Streams für Aufmerksamkeit gesorgt. Neben den Einnahmen über ihre Abonnenten auf der Streaming-Plattform, betreibt sie einen OnlyFans-Account, der ordentlich Geld abwirft. Dieser macht die junge Streamerin zur Millionärin.

Wie viel Amouranth am Ende wirklich mit ihrem Account auf OnlyFans verdient, hat sie nun auf Twitter bekanntgegeben.

Amouranth: Das verdient sie mit OnlyFans

In einem Tweet klärt Amouranth darüber auf, wie viel sie monatlich mit OnlyFans verdient. Auf dem Screenshot zu sehen: Ihre aktuellen Einnahmen von März bis Juli dieses Jahres. Sie schreibt zu dem Bild: „Es geht nicht um das Geld. Es geht darum, ein Statement zu senden.“

Im Schnitt verdient die 28-Jährige 1,5 Millionen US-Dollar im Monat. Von dieser stolzen Summe lässt es sich mit Sicherheit gut leben. Noch erstaunlicher sind allerdings ihre gesamten Einnahmen: Sie hat mit OnlyFans mehr als 27 Millionen US-Dollar eingenommen. Das sind Zahlen von denen viele nur träumen können.

Ihre Follower*innen will sie aber nicht in dem Glauben lassen, dass das Geld einfach von alleine kommt. Sie betont in einem Kommentar, dass das alles nicht möglich wäre, wenn sie ihr Team nicht im Hintergrund hätte.

Wer sich ein solches Netzwerk aufbauen will, kann das irgendwann nicht mehr alleine unterhalten und braucht Unterstützung, so auch Amouranth.

Amouranth will eigene Agentur eröffnen

Sie ist wahrscheinlich die Person mit dem meisten Wissen über Plattformen wie OnlyFans und das Geldverdienen mit NSFW-Content. Um ihr Wissen mit anderen besser teilen zu können, hat Amouranth vor, eine Agentur zu gründen, die Creator*innen dabei helfen soll, sich ein selbstständiges Leben auf solchen Plattformen aufzubauen.

Twitch-Star Amouranth teilt ihr Wissen, bevor sie in den Ruhestand geht

Sie möchte Interessierten nicht nur helfen ihren eigenen Wert festzulegen, sondern auch wie sie ihre Leistung maximieren, ein gewisses Niveau halten und gleichzeitig ein gesunde work-life-Balance erreichen können. Sie möchte mit ihrem Wissen einen Mehrwert schaffen, von dem andere profitieren können.