Amnesia Rebirth offiziell erschienen – Launch-Trailer veröffentlicht

Amnesia Rebirth ist der insgesamt dritte Teil der beliebten Amnesia-Reihe, in dem ihr erneut aus der Egoperspektive einem Horror-Szenario ausgesetzt werdet. Auch Rebirth wird von dem Schöpfer Frictional Games entwickelt.

Gute Nachrichten für alle Hartgesottenen, denn ab sofort steht der Titel für PS4 (28,49 Euro via PlayStation Store) und PC (24,99 Euro via Steam) offiziell zur Verfügung und es kann entsprechend losgegruselt werden. Möchtet ihr euch im Vorfeld gerne noch selbst einen ersten Eindruck verschaffen, haben wir euch im Folgenden den offiziellen Launch-Trailer eingebunden.

Über Amnesia Rebirth

In „Amnesia Rebirth“ findet sich die technische Zeichnerin Tasi Trianon in der Wüste von Algerien wieder und leidet, wie könnte es bei der Amnesia-Reihe auch anders sein, ebenfalls unter Gedächtnisverlust. Ihr müsst euch also gezwungenermaßen mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen und verstehen, wie ihr in die Lage gekommen seid.

Die offizielle Beschreibung klingt in jedem Fall schon einmal sehr positiv: