Alle Trophäen in Call of Duty: Black Ops 7 – So holt ihr euch 100 Prozent und Platin

Mit Call of Duty: Black Ops 7 liefert Treyarch wieder einen wuchtigen Shooter mit drei Hauptsäulen: Multiplayer, Zombies und Co-Op-Kampagne. Und natürlich dürfen auch die begehrten Trophäen nicht fehlen. Wer auf PlayStation unterwegs ist und die ultimative Herausforderung sucht, findet hier alle Aufgaben, Belohnungen und Tipps, um die Platin-Trophäe zu ergattern.
Das Wichtigste zu Beginn
Call of Duty: Black Ops 7 bietet 51 Trophäen auf der PlayStation 4, inklusive der Platin-Trophäe „The Future Is Now“. Auf der PS5 hingegen ist der Titel als DLC zu Modern Warfare II eingebunden – dort entfällt die Platin-Auszeichnung komplett.
Die Trophäen sind wie folgt verteilt:
- 🏆 1x Platin
- 🥇 2x Gold
- 🥈 10x Silber
- 🥉 38x Bronze
Die Herausforderungen decken alle Spielbereiche ab – vom klassischen Mehrspieler über die Koop-Kampagne bis hin zum Zombies-Modus und dem kultigen Dead Ops Arcade.
Co-Op-Kampagne: Missionen, Sammelobjekte und Spezialaktionen
In der Koop-Kampagne warten mehrere Storykapitel mit spezifischen Erfolgen. Neben dem Abschluss der Handlung müsst ihr auch Intel-Dokumente, Operator-Upgrades und besondere Aktionen meistern.
Silber-Trophäen:
- Nightmares to Dreams – Schließe die gesamte Kampagne ab
- Loremaster – Finde alle Intel-Dokumente
- Turbocharged – Bringe einen Operator auf die maximale Stufe
- Purveyor Of Fine Goods – Erziele 250 Kills mit exotischen Waffen
Bronze-Trophäen:
- A Familiar Face – Mission „Exposure“ abschließen
- Heart of Darkness – „Inside“ und „Distortion“ beenden
- We Didn’t Need a Bigger Boat – „Escalation“ und „Disruption“ abschließen
- The Bigger They Are… – „Collapse“ und „Fracture“ beenden
- Prison Break – „Quarantine“ und „Suppression“ abschließen
- Under Pressure – „Breakpoint“ und „Containment“ abschließen
- Don’t You Die On Me – Einen Teamkameraden wiederbeleben
- Spectral – Ungesehen über das Yacht-Deck schleichen
- I Believe I Can Glide – 800 Meter mit dem Wingsuit gleiten
- Checking Boxes – 10 Aufträge in Zone IV abschließen
Zombies-Modus: Untote, Upgrades und Rekorde
Im Zombies-Modus gilt es, Ausdauer und Zielgenauigkeit zu beweisen. Von Massen-Kills über Elite-Zombies bis hin zu Easter-Egg-Quests ist alles dabei.
Silber-Trophäen:
- Dust to Dust – Hauptquest in „Ashes Of The Damned“ abschließen
- Corpse Aplenty – 10.000 Zombies eliminieren
Bronze-Trophäen:
- Survival Of The Fittest – Erreiche Runde 30 in einer Survival-Map
- Expert Curator – Drei Relikte in „Ashes Of The Damned“ freischalten
- Hoarder – Alle sechs Calling-Card-Herausforderungen im Zombies-Modus abschließen
- Mixologist – Vier verschiedene Drinks konsumieren
- Chew On This – 15 GobbleGums in einer Runde benutzen
- Builder’s Brew – Einen Elite-Zombie mit dem letzten Schlag eines Wisps erledigen
- I Heard You Like Upgrades – Ol’Tessie vollständig verbessern
- Poison Paradise – 50 kritische Kills gegen Zombies, die durch Toxic Growth verlangsamt sind
- Soul Stealer – 50 Kills durch Lebensentzug mit einer Disciple-Injection
- Scientific Breakthrough – Zwei Minor-Augments auf Field Upgrade, Perk und Ammo Mod anwenden
- Enforced Freedom – 100 Zombies mit Feuerwerks-Explosionen töten
- Good Soldiers – Das Geheimnis eines Kriegshelden entdecken
Multiplayer-Trophäen: Siege, Kills und Prestige
Der Multiplayer-Modus bietet zahlreiche Gelegenheiten, euer Können unter Beweis zu stellen – von Eliminierungen über Scorestreaks bis hin zu Team-Erfolgen.
Gold-Trophäen:
- New Dynasty – Erreiche Prestige-Rang
- This Is My Rifle – Verdiene ein Arclight-, Moonstone- oder Bloodstone-Tarnmuster
Silber-Trophäen:
- Master Of Arms – Bringe eine Waffe ins Waffen-Prestige
- Dripped Out – Erhalte Diamant-Abzeichen für eine Meisterkategorie
- Decorated Veteran – Verdiene 100 einzigartige Medaillen (Multiplayer oder Zombies)
- Maximum Overdrive – Rüste gleichzeitig Overclocks auf Lethal, Tactical, Field Upgrade und 3 Scorestreaks aus
- Frontline Offensive – Gewinne 25 Multiplayer-Matches
- Destroyer – Erziele 1.000 Eliminierungen
- Glamor Shot – Werde dreimal in „Best Play“ präsentiert
- Taking Names – Schließe alle sechs Calling-Card-Challenges in einer Multiplayer-Kategorie ab
Bronze-Trophäen:
- Archenemy – Töte deinen Nemesis zehnmal
- Perfected – 100 Eliminierungen mit aktivem Combat Hybrid-Perk
- Calling For Backup – 50 Scorestreaks einsetzen
- Not In My House – Zerstöre fünf Gegenstände mit dem Hunter-Bot in einem Match
- It’s a Legitimate Strategy – Drei Kills beim Verteidigen einer Zone ohne sie zu verlassen
- Ready for Action – Black Ops 7-Trainingskurs abschließen
- Pathfinder – Direkttreffer-Kill aus 30 Metern mit dem Needle Drone erzielen
- Farsight – Drei Kills mit einer Gravemaker-Scorestreak
- Fresh Moves – Einen Kill während eines Wallhops in der Luft erzielen
Dead Ops Arcade: Abgefahren und anspruchsvoll
Der kultige Bonusmodus bietet wieder skurrile, aber fordernde Mini-Erfolge.
Bronze-Trophäen:
- Reunited with Fidolina – Besiege Papaback und rette deine Freundin
- Forever Fated – Finde dein Schicksal im Room of Fate
- Fowl Five Piece – Löse eine Kettenreaktion mit fünf Hühnern aus
Exklusiv auf PS4: Die Platin-Trophäe
Nur auf der PlayStation 4 kann die begehrte Platin-Trophäe „The Future Is Now“ freigeschaltet werden.
Dafür müsst ihr alle anderen 50 Trophäen des Spiels erspielen – ein wahrer Marathon für alle, die 100 Prozent anstreben.
Ob ihr lieber Zombies jagt, Story-Missionen abschließt oder euch online mit anderen Spielern messt – Call of Duty: Black Ops 7 bietet für jeden Spielstil passende Herausforderungen. Wer Geduld, Teamgeist und Zielgenauigkeit beweist, darf sich am Ende zu den wenigen zählen, die die legendäre Platin-Trophäe „The Future Is Now“ in ihrer Sammlung haben.