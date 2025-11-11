Alle Trophäen in Call of Duty: Black Ops 7 – So holt ihr euch 100 Prozent und Platin

Mit Call of Duty: Black Ops 7 liefert Treyarch wieder einen wuchtigen Shooter mit drei Hauptsäulen: Multiplayer, Zombies und Co-Op-Kampagne. Und natürlich dürfen auch die begehrten Trophäen nicht fehlen. Wer auf PlayStation unterwegs ist und die ultimative Herausforderung sucht, findet hier alle Aufgaben, Belohnungen und Tipps, um die Platin-Trophäe zu ergattern.

Das Wichtigste zu Beginn

Call of Duty: Black Ops 7 bietet 51 Trophäen auf der PlayStation 4, inklusive der Platin-Trophäe „The Future Is Now“. Auf der PS5 hingegen ist der Titel als DLC zu Modern Warfare II eingebunden – dort entfällt die Platin-Auszeichnung komplett.

Die Trophäen sind wie folgt verteilt:

🏆 1x Platin

🥇 2x Gold

🥈 10x Silber

🥉 38x Bronze

Die Herausforderungen decken alle Spielbereiche ab – vom klassischen Mehrspieler über die Koop-Kampagne bis hin zum Zombies-Modus und dem kultigen Dead Ops Arcade.

Co-Op-Kampagne: Missionen, Sammelobjekte und Spezialaktionen

In der Koop-Kampagne warten mehrere Storykapitel mit spezifischen Erfolgen. Neben dem Abschluss der Handlung müsst ihr auch Intel-Dokumente, Operator-Upgrades und besondere Aktionen meistern.

Silber-Trophäen:

Nightmares to Dreams – Schließe die gesamte Kampagne ab

Loremaster – Finde alle Intel-Dokumente

Turbocharged – Bringe einen Operator auf die maximale Stufe

Purveyor Of Fine Goods – Erziele 250 Kills mit exotischen Waffen

Bronze-Trophäen:

A Familiar Face – Mission „Exposure“ abschließen

Heart of Darkness – „Inside“ und „Distortion“ beenden

We Didn’t Need a Bigger Boat – „Escalation“ und „Disruption“ abschließen

The Bigger They Are… – „Collapse“ und „Fracture“ beenden

Prison Break – „Quarantine“ und „Suppression“ abschließen

Under Pressure – „Breakpoint“ und „Containment“ abschließen

Don’t You Die On Me – Einen Teamkameraden wiederbeleben

Spectral – Ungesehen über das Yacht-Deck schleichen

I Believe I Can Glide – 800 Meter mit dem Wingsuit gleiten

Checking Boxes – 10 Aufträge in Zone IV abschließen

Zombies-Modus: Untote, Upgrades und Rekorde

Im Zombies-Modus gilt es, Ausdauer und Zielgenauigkeit zu beweisen. Von Massen-Kills über Elite-Zombies bis hin zu Easter-Egg-Quests ist alles dabei.

Silber-Trophäen:

Dust to Dust – Hauptquest in „Ashes Of The Damned“ abschließen

Corpse Aplenty – 10.000 Zombies eliminieren

Bronze-Trophäen:

Survival Of The Fittest – Erreiche Runde 30 in einer Survival-Map

Expert Curator – Drei Relikte in „Ashes Of The Damned“ freischalten

Hoarder – Alle sechs Calling-Card-Herausforderungen im Zombies-Modus abschließen

Mixologist – Vier verschiedene Drinks konsumieren

Chew On This – 15 GobbleGums in einer Runde benutzen

Builder’s Brew – Einen Elite-Zombie mit dem letzten Schlag eines Wisps erledigen

I Heard You Like Upgrades – Ol’Tessie vollständig verbessern

Poison Paradise – 50 kritische Kills gegen Zombies, die durch Toxic Growth verlangsamt sind

Soul Stealer – 50 Kills durch Lebensentzug mit einer Disciple-Injection

Scientific Breakthrough – Zwei Minor-Augments auf Field Upgrade, Perk und Ammo Mod anwenden

Enforced Freedom – 100 Zombies mit Feuerwerks-Explosionen töten

Good Soldiers – Das Geheimnis eines Kriegshelden entdecken

Multiplayer-Trophäen: Siege, Kills und Prestige

Der Multiplayer-Modus bietet zahlreiche Gelegenheiten, euer Können unter Beweis zu stellen – von Eliminierungen über Scorestreaks bis hin zu Team-Erfolgen.

Gold-Trophäen:

New Dynasty – Erreiche Prestige-Rang

This Is My Rifle – Verdiene ein Arclight-, Moonstone- oder Bloodstone-Tarnmuster

Silber-Trophäen:

Master Of Arms – Bringe eine Waffe ins Waffen-Prestige

Dripped Out – Erhalte Diamant-Abzeichen für eine Meisterkategorie

Decorated Veteran – Verdiene 100 einzigartige Medaillen (Multiplayer oder Zombies)

Maximum Overdrive – Rüste gleichzeitig Overclocks auf Lethal, Tactical, Field Upgrade und 3 Scorestreaks aus

Frontline Offensive – Gewinne 25 Multiplayer-Matches

Destroyer – Erziele 1.000 Eliminierungen

Glamor Shot – Werde dreimal in „Best Play“ präsentiert

Taking Names – Schließe alle sechs Calling-Card-Challenges in einer Multiplayer-Kategorie ab

Bronze-Trophäen:

Archenemy – Töte deinen Nemesis zehnmal

Perfected – 100 Eliminierungen mit aktivem Combat Hybrid-Perk

Calling For Backup – 50 Scorestreaks einsetzen

Not In My House – Zerstöre fünf Gegenstände mit dem Hunter-Bot in einem Match

It’s a Legitimate Strategy – Drei Kills beim Verteidigen einer Zone ohne sie zu verlassen

Ready for Action – Black Ops 7-Trainingskurs abschließen

Pathfinder – Direkttreffer-Kill aus 30 Metern mit dem Needle Drone erzielen

Farsight – Drei Kills mit einer Gravemaker-Scorestreak

Fresh Moves – Einen Kill während eines Wallhops in der Luft erzielen

Dead Ops Arcade: Abgefahren und anspruchsvoll

Der kultige Bonusmodus bietet wieder skurrile, aber fordernde Mini-Erfolge.

Bronze-Trophäen:

Reunited with Fidolina – Besiege Papaback und rette deine Freundin

Forever Fated – Finde dein Schicksal im Room of Fate

Fowl Five Piece – Löse eine Kettenreaktion mit fünf Hühnern aus

Exklusiv auf PS4: Die Platin-Trophäe

Nur auf der PlayStation 4 kann die begehrte Platin-Trophäe „The Future Is Now“ freigeschaltet werden.

Dafür müsst ihr alle anderen 50 Trophäen des Spiels erspielen – ein wahrer Marathon für alle, die 100 Prozent anstreben.

Ob ihr lieber Zombies jagt, Story-Missionen abschließt oder euch online mit anderen Spielern messt – Call of Duty: Black Ops 7 bietet für jeden Spielstil passende Herausforderungen. Wer Geduld, Teamgeist und Zielgenauigkeit beweist, darf sich am Ende zu den wenigen zählen, die die legendäre Platin-Trophäe „The Future Is Now“ in ihrer Sammlung haben.