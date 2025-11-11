Artikel

Alle Trophäen in Call of Duty: Black Ops 7 – So holt ihr euch 100 Prozent und Platin

Patrik Hasberg11. November 2025
Mit Call of Duty: Black Ops 7 liefert Treyarch wieder einen wuchtigen Shooter mit drei Hauptsäulen: Multiplayer, Zombies und Co-Op-Kampagne. Und natürlich dürfen auch die begehrten Trophäen nicht fehlen. Wer auf PlayStation unterwegs ist und die ultimative Herausforderung sucht, findet hier alle Aufgaben, Belohnungen und Tipps, um die Platin-Trophäe zu ergattern.

Das Wichtigste zu Beginn

Call of Duty: Black Ops 7 bietet 51 Trophäen auf der PlayStation 4, inklusive der Platin-Trophäe „The Future Is Now“. Auf der PS5 hingegen ist der Titel als DLC zu Modern Warfare II eingebunden – dort entfällt die Platin-Auszeichnung komplett.

Die Trophäen sind wie folgt verteilt:

  • 🏆 1x Platin
  • 🥇 2x Gold
  • 🥈 10x Silber
  • 🥉 38x Bronze

Die Herausforderungen decken alle Spielbereiche ab – vom klassischen Mehrspieler über die Koop-Kampagne bis hin zum Zombies-Modus und dem kultigen Dead Ops Arcade.

Co-Op-Kampagne: Missionen, Sammelobjekte und Spezialaktionen

In der Koop-Kampagne warten mehrere Storykapitel mit spezifischen Erfolgen. Neben dem Abschluss der Handlung müsst ihr auch Intel-Dokumente, Operator-Upgrades und besondere Aktionen meistern.

Silber-Trophäen:

  • Nightmares to Dreams – Schließe die gesamte Kampagne ab
  • Loremaster – Finde alle Intel-Dokumente
  • Turbocharged – Bringe einen Operator auf die maximale Stufe
  • Purveyor Of Fine Goods – Erziele 250 Kills mit exotischen Waffen

Bronze-Trophäen:

  • A Familiar Face – Mission „Exposure“ abschließen
  • Heart of Darkness – „Inside“ und „Distortion“ beenden
  • We Didn’t Need a Bigger Boat – „Escalation“ und „Disruption“ abschließen
  • The Bigger They Are… – „Collapse“ und „Fracture“ beenden
  • Prison Break – „Quarantine“ und „Suppression“ abschließen
  • Under Pressure – „Breakpoint“ und „Containment“ abschließen
  • Don’t You Die On Me – Einen Teamkameraden wiederbeleben
  • Spectral – Ungesehen über das Yacht-Deck schleichen
  • I Believe I Can Glide – 800 Meter mit dem Wingsuit gleiten
  • Checking Boxes – 10 Aufträge in Zone IV abschließen

Zombies-Modus: Untote, Upgrades und Rekorde

Im Zombies-Modus gilt es, Ausdauer und Zielgenauigkeit zu beweisen. Von Massen-Kills über Elite-Zombies bis hin zu Easter-Egg-Quests ist alles dabei.

Silber-Trophäen:

  • Dust to Dust – Hauptquest in „Ashes Of The Damned“ abschließen
  • Corpse Aplenty – 10.000 Zombies eliminieren

Bronze-Trophäen:

  • Survival Of The Fittest – Erreiche Runde 30 in einer Survival-Map
  • Expert Curator – Drei Relikte in „Ashes Of The Damned“ freischalten
  • Hoarder – Alle sechs Calling-Card-Herausforderungen im Zombies-Modus abschließen
  • Mixologist – Vier verschiedene Drinks konsumieren
  • Chew On This – 15 GobbleGums in einer Runde benutzen
  • Builder’s Brew – Einen Elite-Zombie mit dem letzten Schlag eines Wisps erledigen
  • I Heard You Like Upgrades – Ol’Tessie vollständig verbessern
  • Poison Paradise – 50 kritische Kills gegen Zombies, die durch Toxic Growth verlangsamt sind
  • Soul Stealer – 50 Kills durch Lebensentzug mit einer Disciple-Injection
  • Scientific Breakthrough – Zwei Minor-Augments auf Field Upgrade, Perk und Ammo Mod anwenden
  • Enforced Freedom – 100 Zombies mit Feuerwerks-Explosionen töten
  • Good Soldiers – Das Geheimnis eines Kriegshelden entdecken

Multiplayer-Trophäen: Siege, Kills und Prestige

Der Multiplayer-Modus bietet zahlreiche Gelegenheiten, euer Können unter Beweis zu stellen – von Eliminierungen über Scorestreaks bis hin zu Team-Erfolgen.

Gold-Trophäen:

  • New Dynasty – Erreiche Prestige-Rang
  • This Is My Rifle – Verdiene ein Arclight-, Moonstone- oder Bloodstone-Tarnmuster

Silber-Trophäen:

  • Master Of Arms – Bringe eine Waffe ins Waffen-Prestige
  • Dripped Out – Erhalte Diamant-Abzeichen für eine Meisterkategorie
  • Decorated Veteran – Verdiene 100 einzigartige Medaillen (Multiplayer oder Zombies)
  • Maximum Overdrive – Rüste gleichzeitig Overclocks auf Lethal, Tactical, Field Upgrade und 3 Scorestreaks aus
  • Frontline Offensive – Gewinne 25 Multiplayer-Matches
  • Destroyer – Erziele 1.000 Eliminierungen
  • Glamor Shot – Werde dreimal in „Best Play“ präsentiert
  • Taking Names – Schließe alle sechs Calling-Card-Challenges in einer Multiplayer-Kategorie ab

Bronze-Trophäen:

  • Archenemy – Töte deinen Nemesis zehnmal
  • Perfected – 100 Eliminierungen mit aktivem Combat Hybrid-Perk
  • Calling For Backup – 50 Scorestreaks einsetzen
  • Not In My House – Zerstöre fünf Gegenstände mit dem Hunter-Bot in einem Match
  • It’s a Legitimate Strategy – Drei Kills beim Verteidigen einer Zone ohne sie zu verlassen
  • Ready for Action – Black Ops 7-Trainingskurs abschließen
  • Pathfinder – Direkttreffer-Kill aus 30 Metern mit dem Needle Drone erzielen
  • Farsight – Drei Kills mit einer Gravemaker-Scorestreak
  • Fresh Moves – Einen Kill während eines Wallhops in der Luft erzielen

Dead Ops Arcade: Abgefahren und anspruchsvoll

Der kultige Bonusmodus bietet wieder skurrile, aber fordernde Mini-Erfolge.

Bronze-Trophäen:

  • Reunited with Fidolina – Besiege Papaback und rette deine Freundin
  • Forever Fated – Finde dein Schicksal im Room of Fate
  • Fowl Five Piece – Löse eine Kettenreaktion mit fünf Hühnern aus

Exklusiv auf PS4: Die Platin-Trophäe

Nur auf der PlayStation 4 kann die begehrte Platin-Trophäe „The Future Is Now“ freigeschaltet werden.
Dafür müsst ihr alle anderen 50 Trophäen des Spiels erspielen – ein wahrer Marathon für alle, die 100 Prozent anstreben.

Ob ihr lieber Zombies jagt, Story-Missionen abschließt oder euch online mit anderen Spielern messt – Call of Duty: Black Ops 7 bietet für jeden Spielstil passende Herausforderungen. Wer Geduld, Teamgeist und Zielgenauigkeit beweist, darf sich am Ende zu den wenigen zählen, die die legendäre Platin-Trophäe „The Future Is Now“ in ihrer Sammlung haben.

