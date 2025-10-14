Activision’s Anti-Cheat-Rekord – 99% cheaterfreie Lobbys in CoD: Black Ops 7 Beta

Activision hat kürzlich beeindruckende Zahlen zu ihrem Anti-Cheat-System für die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 veröffentlicht. Die Beta, die vom 2. bis zum 9. Oktober 2025 stattfand, war für viele ein erster Einblick in das Spiel, das am 14. November 2025 erscheinen soll. Während des Playtests konnten Fans das Spiel ausprobieren und dabei die neueste Version des Anti-Cheat-Systems, Ricochet, in Aktion erleben.

Die Wirksamkeit von Ricochet

Wie effektiv war das Anti-Cheat-System während der Beta? Laut Activision war Ricochet in der Lage, während der gesamten Beta-Phase nahezu 99 % der Lobbys frei von Cheatern zu halten. Dies stellt einen Rekord für die Call of Duty-Serie dar. Obwohl Berichte über Cheater in den Multiplayer-Matches aufkamen, reagierte das System schnell und effizient, um die Störenfriede zu identifizieren und auszuschließen.

Die Statistiken von Activision zeigen, dass die durchschnittliche Zeit zur Erkennung eines Cheaters während der Beta bei nur drei Matches lag. Dies bedeutet, dass Ricochet mit jedem Tag der Beta schneller wurde, was einen bedeutenden Fortschritt in der Anti-Cheat-Technologie darstellt.

Entwicklung und Verbesserungen

Was plant Activision für die Zukunft von Ricochet? Activision hat angekündigt, dass sie weiterhin an den Erkennungssystemen von Ricochet arbeiten werden, um sicherzustellen, dass es zum offiziellen Release von Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 so effektiv wie möglich ist. Diese kontinuierlichen Verbesserungen sind Teil der Bemühungen, die Spielerfahrung für alle fair und sicher zu gestalten.

Der Erfolg von Ricochet während der Beta könnte ein Vorbild für andere Unternehmen sein, die ebenfalls gegen die zunehmende Bedrohung durch Cheater in Online-Multiplayer-Spielen kämpfen. Cheater verwenden oft fortgeschrittene Software wie Aimbots und Triggerbots, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen, was den Spielspaß für ehrliche Spieler erheblich beeinträchtigt.

Das Erbe von Call of Duty: Black Ops 7

Welche Neuerungen bringt Black Ops 7 mit sich? Call of Duty: Black Ops 7, das von Treyarch und Raven Software entwickelt wird, setzt die Tradition der Serie mit einem neuen Setting im Jahr 2035 fort. Die Kampagne folgt David Mason und seinem Team in einer Welt, die von alten und neuen Bedrohungen heimgesucht wird. Neben der Kampagne bietet das Spiel auch einen umfangreichen Multiplayer-Modus sowie den beliebten Zombies-Modus.

Eine der größten Änderungen für die Fans ist die Rückkehr zu einem traditionellen Matchmaking-System, das während der Beta getestet wurde. Treyarch hat bestätigt, dass das Spiel ohne das umstrittene Skill-based Matchmaking (SBMM) auskommen wird, was viele Spieler erfreuen dürfte.

Was denkst du über die neuen Anti-Cheat-Maßnahmen in Call of Duty: Black Ops 7? Teile deine Meinung in den Kommentaren!