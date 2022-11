7 vs. Wild: Wer ist Teilnehmer Ottogerd Karasch?

Die lang erwartete zweite Staffel der von Fritz Meinecke organisierten Survival-Challenge 7 vs. Wild ist am 5. November endlich durchgestartet.

Einer der in der ersten Folge vorgestellten Teilnehmer ist Otto Karasch. Was ihn auszeichnet und was es noch so alles über ihn zu wissen gibt, erfahrt ihr hier!

Survival-Master Otto bei 7 vs. Wild – ein Kinderspiel?

Schon vor vier Monaten stellte Fritz Meinecke seinen Zuschauern Otto als Ersatz-Teilnehmer für Robert Marc Lehmann vor. Statt des Biologen hat sich Meinecke für den dschungelerfahrenen YouTuber und Survival-Profi Otto vom Kanal OttoBulletproof (vorher Bulletproofentrepreneur) entschieden.

© YouTube – Fritz Meinecke: Ottos Ranking für 7 vs. Wild

Welchen Content bietet Otto auf YouTube? Als ehemaliger Zeitsoldat und Fallschirmjäger bietet Karasch seinen mittlerweile 182.000 Abonnenten unter anderem Videos über Survival und Bushcraft.

Vor allem zeigt er aber auch Content zur Bundeswehr aus der Truppe, Interviews mit Eliteeinheiten und berichtet auch von seinen eigenen Einsätzen.

Wo ist Otto noch zu finden? Neben informativen Videos auf YouTube reagiert Otto auf seinem von 30.290 Usern gefolgten Twitchkanal otto_bulletproof auf andere Inhalte, die in seinen Interessenbereich fallen.

Was bringt Otto an Erfahrung als Soldat für 7 vs. Wild mit?

12 Jahre Zeitsoldat , davon 7 Jahre Fallschirmjäger

, davon 7 Jahre Gehörte dem Fallschirm-Spezialzug „Spezialisierte Einheit EGB“ an

„Spezialisierte Einheit EGB“ an War in Afghanistan in den Städten Kundus, Masar-e Scharif sowie Kabul im Einsatz

Auszeichnung mit dem Ehrenkreuz in Gold für seine geleisteten Einsätze

für seine geleisteten Einsätze Zur Zeit aktiver Reservist und Reserveoffizieranwärter bei der Bundeswehr

bei der Bundeswehr Dschungelerfahrung sowohl in Venezuela als auch in Brasilien im Survival-Training

Eine Übersicht über Ottos Lehrgänge als Soldat und im Bereich Survival findet ihr hier.

Ist das nicht unfair? Könnte man meinen, aber mit steigender Erfahrung sinkt auch die Anzahl an Gegenständen, die die Teilnehmer mitnehmen dürfen.

Otto darf in diesem Fall nur einen Gegenstand mitnehmen und er hat sich für eine Machete mit Tragevorrichtung entschieden. Wie er sich damit schlägt, werden wir in den nächsten Wochen erfahren.