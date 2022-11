7 vs. Wild: Wer ist Schreihals Knossi?

Die zweite Staffel von 7 vs. Wild ist in vollem Gange. Gemeinsam mit Initiator Fritz Meinecke, wagen sich sechs (mehr oder minder) knallharte Überlebenskünstler in die Wildnis Panamas.

Dabei ist Knossi wohl der Kandidat, den man am wenigsten in einem derartigen Survival-Format erwartet hätte. Doch wer steckt eigentlich hinter der lauten Fassade vom Schreihals und was macht ihn zum vermeintlich idealen Teilnehmer für 7 vs. Wild?

Knossi hat richtig Bock

Für Jens „Knossi“ Knosalla stand bereits im Vorfeld fest, dass er richtig Bock auf das Format hat. Auf den ersten Blick verfügt der YouTuber allerdings über recht wenig Survival-Erfahrung, sodass man sich bisweilen bei der Frage ertappte: „Wie lange wird der Schreihals wohl durchhalten?“

Der Entertainer versorgt seine 2,1 Millionen Follower auf dem Twitch-Kanal TheRealKnossi für gewöhnlich mit seichten Formaten wie Talk- und Gameshows. Nach der Zusage für 7 vs. Wild rüstete sich Knossi für „das härteste Projekt [s]eines Lebens“ und ließ sich im Stream von Überlebensexperten coachen.

© YouTube: Fritz Meinecke – Knossis Stats

Wo ist Knossi noch zu finden? Auf seinem YouTube-Kanal Knossi, reagiert er unter anderem auf verschiedene Inhalte, zockt Games und lässt seine Zuschauer*innen in Vlogs an seinem Leben teilhaben. Außerdem betreibt er die beiden Kanäle Knossi-Clips und Knossi-Stories.

Was bringt Knossi an Erfahrung für 7 vs. Wild mit?

Jens Knosalla hat eigentlich so gar nichts mit Survival am Hut, sodass er vornehmlich den Unterhaltungswert des Formats steigern soll. Folgende Erfahrungen könnten sich für „7 vs. Wild“ als nützlich erweisen:

Trainingsmaßnahme mit Outdoor-Experten im Twitch-Stream

mit Outdoor-Experten im Twitch-Stream Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten , wie „Das Duell um die Welt“ mit Joko und Klaas

, wie „Das Duell um die Welt“ mit Joko und Klaas 72-stündiger Livestream „Angelcamp“: Ob Knossi auch ohne Angel an Nahrung kommt, wird sich zeigen.

„Angelcamp“: Ob Knossi auch ohne Angel an Nahrung kommt, wird sich zeigen. Knossi hat einen starken Durchhaltewillen und wird seinem kleinen Sohn ein gutes Vorbild sein wollen

Als totaler Survival-Noob hat Knossi ganze sieben Gegenstände im Gepäck. Darunter ein Messer sowie eine Hängematte mit Moskitonetz. Sauberes Trinkwasser hat für den Stimmungsmacher einen hohen Stellenwert. Ein Wasserfilter ist für ihn daher unerlässlich.