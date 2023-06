7 vs. Wild: Muss Staffel 3 abgesagt werden? Q&A zu Folgenlänge, Waldbränden, Behind the Scenes

Je mehr Ankündigungen zur dritten Staffel 7 vs. Wild kommen, desto mehr Fragen tun sich in der Community auf. Um die zu beantworten, hat Fritz Meinecke ein weiteres Q&A veröffentlicht, in dem er unter anderem darauf eingeht, ob die Staffel vielleicht kurz vor Drehstart abgesagt werden könnte.

Großes Diskussionsthema: Wie steht es um die Folgenlänge?

Die Länge der Folgen war in der letzten Staffel eines der größten Diskussionsthemen. Vielen waren die Folgen zu lang, es ist zu wenig Spannendes passiert. Anderen wiederum hat die Länge gefallen.

„Wir haben diesmal doppelt so viele Teilnehmer, 14 an der Zahl und auch doppelt so viel Zeit, statt sieben Tagen, 14 Tage. Die Folgen werden allerdings kürzer, das heißt, wir können uns viel mehr auf die ganzen geilen Highlights fokussieren.“

Ob es dafür dieses Jahr mehr Folgen geben wird, ist nicht klar.

Auf ein Behind the Scenes müssen wir auch diesmal nicht verzichten. Dave und sein Team werden wieder mit zur Location fahren und alles begleiten, was hinter der Kamera passiert. Genauere Infos dazu gibt es noch nicht.

7 vs. Wild: Gefährden die Waldbrände in Kanada Staffel 3?

In Kanada wüten aufgrund von extremer Trockenheit riesige Waldbrände. Das Land hat mittlerweile einen internationalen Hilferuf gesendet, da es in mehreren Provinzen zu unkontrollierten Bränden kommt. Unter anderem in Britisch-Kolumbien.

In der westlichsten Provinz Kanadas sollen im September die Dreharbeiten für „7 vs. Wild“ beginnen. Da stellt sich berechtigterweise die Fragen, ob die aus sicherheitstechnischen Gründen überhaupt stattfinden können.

„Es kann sein, dass es gewisse Auflagen gibt beim Thema Feuer also, dass man Feuer nur in Wassernähe machen darf, zur Nahrungszubereitung, zum Trocknen von Kleidung, zum Wasser abkochen usw. […] Unter gewissen Umständen müssen die Zuschauer und auch Teilnehmer also mit gewissen Einschränkungen leben.“

Fritz Meinecke betont, dass die Waldbrandgefahr nicht überall in Kanada gleich groß ist. Allerdings wüten laut Berichten allein in Britisch-Kolumbien circa 60 Brände von denen 15 als unkontrolliert eingestuft wurden.