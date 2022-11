7 vs. Wild Staffel 2: Euphorie, Taktik und Verletzung, droht der erste Abbruch?

Mit circa drei Stunden Verspätung erscheint die zweite Folge der zweiten Staffel 7 vs. Wild auf dem Kanal von Fritz Meinecke. Die Kandidat*innen orientieren sich an ihren Spots und treffen erste Vorkehrungen. Außerdem gibt es einen ersten Verletzten zu beklagen, bei dem nicht klar ist, ob er abbrechen muss.

7 vs. Wild: Wasser finden, looten, Shelter bauen

Nachdem die erste Aufregung vom Helikopterflug überwunden ist, sehen sich die Teilnehmer*innen an ihren Spots um. Oberste Priorität hat bei allen Trinkwasser. Hier wird jeder schnell fündig. Für die meisten ist der zweite Schritt looten. An allen Orten wurde eine Menge Müll angespült, der für die Umwelt zwar katastrophal ist, zum Überleben aber durchaus nützlich sein kann.

Gefäße zum Sammeln und Filtern von Wasser, Schuhe und Seile scheint es ohne Ende zu geben. Nova findet zusätzlich noch ihren „Anti-Kokosnuss-Helm“, den sie stolz über ihrem Hut trägt. Während sich andere im Anschluss um ein Shelter kümmern, setzt Joris seine Priorität auf ein Feuer und sammelt Zunder und Feuerholz.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Sabrina versucht sich einen Unterschlupf aus Bambusstämmen zu bauen, Sascha will sich eine Hängematte aus Seilen flechten und Otto überlegt sich gleich mehrere Shelter bauen. Nova muss sich dank ihres Biwaksacks weniger Sorgen um einen Schlafplatz machen. Fritz dagegen hat Mühe einen Ort zu finden, an dem er weder nass wird, noch mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Krokodile trifft.

Erste Verletzung: Knossi mit großen Problemen

Knossi hat in der Zwischenzeit schwer zu kämpfen. Wasser findet auch er recht schnell und füllt sich direkt seinen Filter. Der Schlafplatz ist bei ihm ein größeres Problem. Er findet keinen sicheren Platz um seine Hängematte aufzuspannen.

Von Palmen könnten Kokosnüsse herunterfallen und auf einem offeneren Platz steht der sogenannte Todesapfelbaum, vor dessen Gift beim Briefing eindringlich gewarnt wurde. Er entscheidet sich schlussendlich für einen Platz zwischen Palmen und verletzt sich beim Aufbauen prompt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Knossi hat sich versehentlich einen Stock in den Fuß gerammt. Er ist sich nicht sicher, ob noch ein Stück davon in der Wunde steckt. Damit endet die zweite Folge und lässt und im Unklaren, ob er 7 vs. Wild Panama deshalb an Tag eins abbrechen muss.