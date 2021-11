4 Budget-Alternativen von Beats für Mobile-Gaming

Auf der Nintendo Switch, auf dem Handy via Controller oder ab 2022 auch auf der Steam Deck von Valve: Wer gerne mobil zockt, hat generell auch Interesse an guten Kopfhörern. Da unsere Empfehlung, die Beats Powerbeats Pro, aber nicht in jedermanns Preisklasse passen, haben wir uns nach günstigen Alternativen umgesehen.

In diesem Special haben wir uns auf In-Ear-Kopfhörer von der Firma Beats Electronics beschränkt, da deren Kopfhörer perfekt zum Style von Zocker*innen passen, die auf Reisen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und auch sonst überall gerne mal eine Runde spielen. Folgend finet ihr also 4 günstige Alternativen von Beats für Mobile Gaming.

Nintendo Switch mit Beats Powerbeats Pro-Kopfhörern, das perfekte Mobile-Erlebnis? – Test

Mobile-Gaming mit Kopfhörern von Beats: Diese 4 Budget-Alternativen gibt es

Die folgenden vier Beats-Kopfhörer kosten allesamt unter 100,- Euro und sind trotzdem sehr gute Alternativen für alle, die nicht viel Geld ausgeben wollen, aber dennoch gewisse Ansprüche an ein solches Produkt haben. Natürlich verraten wir euch alle Vor- und Nachteile dieser Geräte und zeigen euch, wo ihr sie erwerben könnt.

Um sicherzustellen, dass die hier vorgestellten Kopfhörer auch wirklich gut sind, haben wir unabhängige Testseiten aufgesucht, jede Menge Bewertungen gelesen und auch in diversen Foren gesucht, um herauszufinden, welche Produkte nur auf dem Papier gut aussehen und welche es wirklich sind.

©Beats Electronics, LLC

Unsere Testsieger: Beats Flex

Ein echter Preistipp unter unseren Alternativen sind die Beats Flex, Bluetooth-Kopfhörer, die durch ein Kabel verbunden werden und damit keine True-Wireless-Kopfhörer sind. Fürs mobile Zocken eignen sie sich aber dennoch und das nicht nur, weil ihr damit viel mehr Freiheit habt als mit kabelgebundenen Kopfhörern.

Für knapp 50,- Euro erhaltet ihr ein Produkt, das einen angenehmen sowie ausgewogenen Klang liefert, eine ordentliche Akkulaufzeit mit sich bringt und sogar durch einen hohen Tragekomfort überzeugen kann. Das schnörkellose Design sorgt zudem dafür, dass diese Kopfhörer von Beats schön leicht ausfallen.

Damit sie wirklich gut im Ohr sitzen, ist leider ein wenig Fummelarbeit vonnöten. Dafür sind die Tasten gut erreichbar und die Flex überzeugen zudem mit einer warmen Abstimmung, der Gesang zwar nur etwas zurückhaltend wiedergibt, was beim Zocken aber zum Glück nicht groß ins Gewicht fällt. Der Bass-Kick konnte viele Käufer*innen überzeugen, in den Tiefen gehen aber einige Details verloren.

Pro:

Angenehmer Klang

Sehr leicht (18 Gramm)

Gute Akkulaufzeit (13 Stunden)

Kontra:

Bässe können in den Tiefen nicht überzeugen

Einsetzen kann etwas fummelig werden

©Beats Electronics, LLC

Die Lifestyle-Kopfhörer: urBeats3

Sie kommen in vielen Farben, kosten knapp 65,- Euro und das glänzende Gehäuse ist aus Metall und ziemlich robust. Die urBeats sind echte Hingucker, die sich perfekt für Mobile-Gaming eignen. Diese kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörer enthalten eine Fernsteuereinheit mit Laustärkewippe sowie Start- und Stop-Tasten, zudem sitzen sie laut unabhängigen Testseiten sehr fest, ohne den Gehörgang zu verstopfen.

Für den relativ geringen Preis klingen die urbEats erstaunlich klar und ausgewogen, sogar der Bass kann überzeugen, auch wenn ihr in diesem Preissegment natürlich keine Wunder erwarten dürft. Die Höhen lassen etwas an Brillanz vermissen, was sich aber in erster Linie bei Gesang bemerkbar macht, was zum Glück keine Priorität beim Zocken sein dürfte.

In erster Linie überzeugen die urBeats jedoch durch ihr edles Design und dem hochwertigen Transport-Etui, in welchem sie geliefert werden. Dadurch lassen sich die Kopfhörer sicher und platzsparend verstauen, was gerade auf Reisen ein großes Plus ist.

Pro:

Angenehmer Klang

Guter Bass

Edles Design

Kontra:

Minderwertiges Kabel

Überraschend leicht (18,1 Gramm)

©Beats Electronics, LLC

Der Preis-/Leistungssieger: Monster Cable Beats

Sie kosten knapp 40,- Euro, sind mit einem weichen Lederpolster ausgestattet und sitzen ordentlich, jedoch nicht mit störendem Druck im Ohr. Die Monster Beats glänzen durch eine tolle Optik und exzellente Verarbeitung. Für alle, die nicht nur gerne mobil Videospiele spielen, sondern dabei auch optisch eine gute Figur machen wollen.

Wer diese kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörer tatsächlich nur zum Zocken nutzen möchte, kann zudem das Verbindungskabel durch ein mitgeliefertes Zweitkabel ohne Mikrofon austauschen. Dank relativ gutem Noice-Cancelling-System sind die Monster Cable Beats auch dann noch eine gute Wahl, wenn ihr auf Reisen störende Hintergrundgeräusche ertragen müsst, aber nicht wollt.

Der Sound ist fein auflösend und räumlich, zuweilen aber etwas direkt. Obwohl der starke Bass eine lobenswerte Sache ist, drängt er sich manchmal ganz schön auf und übertreibt gerade in actionlastigen Spielen gerne mal. Doch auch ruhige, melodische Passagen klingen mit den Monster Cable Beats oftmals einen Tick dunkler, als vom Tonmeister gewollt.

Pro:

Hochwertige Optik

Exzellente Verarbeitung

Noice-Cancelling-System

Kontra:

Verhältnismäßig schwer

Äußerst basslastig

©Beats Electronics, LLC

Sehr gute Klangqualität: BeatsX

Den besten Klang unter den Beats-Kopfhörern in diesem Special liefern wohl die BeatsX ab, dafür kosten sie aber auch beinahe 100,- Euro und sind damit nur für solche unter euch geeignet, die dazu bereit sind, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Im Austausch erhaltet ihr aber auch In-Ear-Kopfhörer, die immer noch günstiger sind als die AirPods und einen sehr guten Klang abliefern.

Klanglich sind die BeatsX nämlich beinahe genauso gut wie die großen Brüder Powerbeats 3 oder Beats Solo 3 Wireless, außerdem kommen die Bässe nicht so übermächtig daher, wie bei manch anderen Produkten dieser Firma, was vor allen Dingen beim Zocken ein echter Segen sein kann. Der Bass ist hier eher als prägnant und druckvoll zu bezeichnen.

Die geschlossene Bauform der BeatsX sorgt für eine gewisse Wärme, die sich gerade bei Videospielen mit klangvoller Musikuntermalung bemerkbar macht. Hinzu kommt eine ordentliche Ausstattung, inklusive Ladekabel, Ohrpolstern in drei verschiedenen Größen und einem Aufbewahrungscase in edlem Design.

Pro:

Hoher Tragekomfort

Hochwertige Klangqualität

9 Stunden Akkulaufzeit und Schnellladefunktion

Kontra:

Kaum Zusatzfunktionen

Nicht vollständig gegen Wasser geschützt