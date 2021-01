3-für-2-Aktion: 3 Nintendo-Spiele kaufen, nur 2 bezahlen – welche Games gibt es?

Nur an diesem Wochenende gibt es im Onlineshop von MediaMarkt eine Sonderaktion, die euch 3 Nintendo Switch-Spiele zum Preis von 2 Spielen beschert. Hier gelangt ihr direkt zur Sparaktion:

Die gesonderte Aktion gilt ab sofort und bis zum 24. Januar 2021 (23:59 Uhr). Die Auswahl der für das Angebot vorgesehenen Spiele ist gar nicht mal klein. Aber welche Spiele fallen unter den 3-für-2-Preis?

Alle Spiele in der Nintendo Multibuy 3-für-2-Aktion

Wir haben euch eine kleine Auflistung aller Games erstellt, die für diese Deals-Aktion infrage kommen. Welche Spiele für die Nintendo Switch sind also in diesem Angebot enthalten?

Animal Crossing: New Horizons

Der neueste Teil der „Animal Crossing“-Reihe lädt zum Entschleunigen ein. Mit einem eigenen Stück Land betraut, dürfen wir uns in Animal Crossing: New Horizons ein kleines Paradies auf Erden aufbauen. Dabei sind der Kreativität und dem Spielspaß keine Grenzen gesetzt.

Wenn ihr also gerne an eurem neuen Zuhause nach ganz eigenen Vorstellungen basteln, tierisch gute Freunde kennenlernen und das Inselleben in aller Seelenruhe genießen möchtet, solltet ihr bei New Horizon jetzt zugreifen!

Preis : 49,99€

: 49,99€ Release: 20. März 2020

Super Mario 3D All-Stars

Das All-Stars-Bundle Super Mario 3D All-Stars setzt auf die Dreieinigkeit der Mario-Vielfalt. Ihr erhaltet in diesem Spielepaket also gleich drei waschechte Nintendo-Klassiker in einem Bundle. Zusammen mit den zwei anderen Spielen könntet ihr so also direkt an 5 Games zum Preis von 2 kommen!

Darunter befindet sich das erste 3D-Mario Super Mario 64, das die Mario-Spielewelt dauerhaft revolutionierte, der GameCube-Nachfolger Super Mario Sunshine, der euch an Marios Seite auf ein Sommerabenteuer entführt und das Wii-Abenteuer Super Mario Galaxy, in dem Mario die gesamte Galaxis bereist, um Bowser zu jagen und dass sogar mit einer verbesserten Bewegungssteuerung daherkommt!

Preis : 44,99€

: 44,99€ Release: 18. September 2020

Paper Mario: The Origami King

Mit Paper Mario: The Origami King auf der Nintendo Switch begebt ihr euch in ein urkomisches Papierabenteuer der Extraklasse!

Mit Mario und der neuen Begleiterin Olivia gilt es, sich dem ominösen Origami-König zu stellen, der eine Armee von Faltschergen aufgestellt hat. Dies schafft ihr jedoch nur mit der Hilfe außergewöhnlicher Gefährten, denen ihr unterwegs begegnet! Werdet ihr König Olly bezwingen und die in Origami verwandelte Peach retten können?

Preis : 54,99€

: 54,99€ Release: 17. Juli 2020

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Mit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung demonstrieren Koei Tecmo und Omega Force eindrucksvoll, wozu das Warriors-Genre fähig ist und erweitern zeitgleich die Story von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ um eine weitreichende Vorgeschichte. In diesem Prequel befehligt ihr unzählige Kämpfer in alter Warriors-Manier, die alle einen eigenen Kampfstil mitbringen.

An der Seite von Link, Zelda, Impa, den vier Recken und weiteren Mitstreitern wie einem mysteriösen Zeitwächter müsst ihr das Königreich Hyrule vor der Verheerung Ganons beschützen. Um dies zu bewerkstelligen, müsst ihr taktisches Kalkül beweisen und Ganon immer einen Schritt voraus sein!

Preis : 49,99€

: 49,99€ Release: 20. November 2020

Super Mario Party

Wenn du mit Freunden oder der Familie eine Party feiern und dafür nicht das Haus verlassen möchtest, bietet sich Super Mario Party derzeit an. Denn hier könnt ihr auch ganz entspannt am heimischen Fernseher mit Mario, Yoshi und weiteren Charakteren aus dem Mario-Universum auf Sternenjagd gehen, um dem Alltag zu entfliehen.

Super Mario Party ist eine Art digitales Brettspiel. Ihr sucht eure Spielfigur aus, würfelt, um weiter auf der Karte voran zu schreiten und zwischen den Runden gibt es abwechslungsreiche Minispiele. Das Game bietet über 80 exklusive Minispiele und obendrauf noch diverse Spielmodi. Es ist die ultimative Brettspielparty!

Preis : 49,99€

: 49,99€ Release: 5. Oktober 2018

Luigi’s Mansion 3

In Luigi’s Mansion 3 wird der Urlaub zum Traumurlaub! Oder sollten wir besser sagen Alptraumurlaub? Ihr bereist mit Luigi ein augenscheinliches Luxushotel, das sich alsbald als Geisterhotel entpuppt – das Hui-Hotel von König Buu Huu. Mario und all seine Freunde werden kurzerhand gefangen genommen, weshalb Luigi nun sämtliche Angst überwinden muss, um ihnen zu helfen!

Das Besondere an Luigi’s Mansion 3 ist, dass ihr auch Luigis glibbrige Gegenversion Fluigi spielen könnt, was in einen unterhaltsamten Koop-Modus mündet. Wenn ihr also zu zweit auf Entdeckungsreise im Hui-Hotel gehen möchtet, wäre der Titel das perfekte Abendprogramm.

Preis : 49.99€

: 49.99€ Release: 31. Oktober 2019

New Super Mario Bros. U Deluxe

Das klassische Mario-Sidescroll-Abenteuer New Super Mario Bros. U Deluxe, das viele auf der Wii U verpasst haben, wurde von Nintendo neu aufgelegt, damit es nun jeder ganz entspannt auf der Nintendo Switch spielen kann.

Es handelt sich hierbei um ein Remake der Urversion von Super Mario Bros., nur aufgemöbelt mit schicker Grafik und einigen Gameplay-Kniffen. Wenn ihr mit bis zu vier Spielern auf die Jagd nach dem Oberschurken Bowser gehen möchtet, seid ihr hier genau richtig. Aber Vorsicht! Mitspieler können euch hier in einigen Situationen das Leben echt schwer machen. Da ist der Spielspaß doch buchstäblich vorprogrammiert?

Preis : 49,99€

: 49,99€ Release: 11. Januar 2019

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Zelda-Fans können mit The Legend of Zelda: Link’s Awakening nichts falsch machen, denn hierbei handelt es sich ebenfalls um eine klassische Adaption. Es ist ein Remake des gleichnamigen Spiels, das am 6. Juni 1993 für den Game Boy erschien und nun im neuen Gewand auf der Nintendo Switch spielbar ist.

Mit Link müsst ihr durch Cocolint streifen und ihm bei seiner Flucht von der merkwürdigen Insel helfen. Unterwegs gilt es neue Ausrüstung zu finden, außergewöhnliche Monster zu bekämpfen und das eine oder andere Verlies zu meistern. Das oberste Ziel ist es, alle magischen Instrumente zu finden, um den Windfisch aus dem tiefen Schlaf zu erwecken.

Preis : 54,99€

: 54,99€ Release: 20. September 2019

Mario & Sonic bei den olympischen Spielen: Tokyo 2020

In Mario & Sonic bei den olympischen Spielen: Tokyo 2020 kollidieren die Welten von Mario und Sonic. Alle Charaktere treffen sich zum gemeinsamen Spaß, um den olympischen Spielen zu frönen!

Es gibt zahlreiche 2D- und 3D-Wettkämpfe, die ihr allein oder im lokalen Mehrspielermodus bestreiten könnt. Die Disziplinen umfassen Skateboarding, Surfen, Karate, Klettern und viele mehr. Es ist das bislang größte Sportabenteuer seiner Art und für jeden ist der richtige Sport dabei! Für die Umsetzung dient unter anderem die Bewegungssteuerung der Joy-Cons.

Preis : 59,99€

: 59,99€ Release: 8. November 2019

Pikmin 3 Deluxe

Bei Pikmin 3 Deluxe handelt es sich ebenfalls um einen Re-Release. Das für die Wii U erschienene Strategiespiel entführt euch auf einen fremdartigen Planeten voller Mysterien.

Im Zentrum des Spiels gibt es die kleinen Pikmin, die sich eurem Abenteuer anschließen. Zusammen könnt ihr jedes noch so große Hindernis überwinden, indem ihr mit bis zu 100 Pikmin zusammen trommelt und ihnen Befehle erteilt. Ihr könnt sie werfen, Lasten tragen oder Brücken bauen lassen und mehr!

Pikmin ist ein Fest für echte Strategen und die, die es noch werden wollen.

Preis : 44,99€

: 44,99€ Release: 7. Oktober 2020

Pokémon Schild und Schwert

Schnappt sie euch alle! Die Pokémon der Galar-Region und unzählige weitere Monsterchen aus dem gesamten Universum warten in Pokémon Schwert und Schild auf euch. Das nächste Hauptspiel in der Pokémon-Reihe führt die 8. Generation an Pokémon ein. Außerdem werdet ihr dem Dynamax-Phänomen begegnen, das eure Pokémon ungeahnte Kräfte verleiht, und vielen weiteren, neuen Features.

Aber irgendetwas stimmt doch nicht so recht mit der Galar-Region, oder? Das stimmt und so müsst ihr schließlich dem Dynamax-Mysterium auf den Grund gehen und zum Champion von ganz Galar aufsteigen. Kein Pokémon-Fan sollte dieses Spiel liegenlassen! Entscheidet euch für Schwert oder Schild, um unterschiedlichen Pokémon zu begegnen und in verschiedenen Arenen zu kämpfen (alle Unterschiede).

Preis : 54,99€

: 54,99€ Release: 15. November 2019

Super Mario Odyssey

Mit Super Mario Odyssey bestreitet ihr eine Odyssey, die keinem Vergleich standhält! Dabei hat Bowser doch eigentlich wie immer die Prinzessin Peach aus dem Pilzkönigreich entführt, um sie dieses Mal hochoffiziell zu heiraten. Doch das kann Mario natürlich nicht durchgehen lassen? Also müssen wir dem Bösewicht mal wieder das Handwerk legen! Die teuflischen Broodals stellen sich Mario in den Weg, der sich auf eine echte Weltreise begibt.

Als zauberhaftes, neues Spielelement tritt Cappy aus dem Hutland der Partie bei. Mit dieser Mütze kann Mario die Fähigkeiten von Gegner stehlen, was in einem abwechslungsreichen Gameplay mündet!

Preis : 54,99€

: 54,99€ Release: 27. Oktober 2017

Splatoon 2

Nintendo bietet mit Splatoon 2 eine spannende Möglichkeit, 4-gegen-4-Kämpfe auszutragen und zwar in einer kunterbunten Umgebung, in der die Farbe eine wichtige Rolle spielt. Ihr müsst mit den sogenannten Inklings so viel Fläche bemalen, wie es nur geht und wenn ihr am Ende mehr Farbflächen als euer Gegnerteam vorweisen könnt, gewinnt ihr!

Wenn ihr auf chaotische Action in Third-Person-Shooter-Manier und kompetitive Kämpfe steht, bietet Nintendo hier ein einzigartiges Erlebnis auf der Nintendo Switch.

Preis : 54,99€

: 54,99€ Release: 21. Juli 2017

Super Mario Maker 2

Wenn ihr New Super Mario Bros. U Deluxe mögt, werdet ihr Super Mario Maker 2 lieben! Hier könnt ihr Mario-Level nach eigenen Vorstellungen bauen und sie mit der ganzen Welt teilen. Und das Schöne ist, dass ihr sie im klassischen oder modernen Gewand erstellen könnt.

Dafür stehen euch Hilsmittel, Levelbauteile und superviele Funktionen zur Verfügung, die mit der Hilfe eures Werkzeugkastens und eurer Kreativität einzigartige Level hervorbringen.

Wow: und sogar zwei Spieler können gleichzeitig an einem einzigen Level basteln. Probiert es aus!

Preis : 54,99€

: 54,99€ Release: 28. Juni 2019

Pokémon : Let’s Go, Evoli!

Bei Pokémon : Let’s Go, Evoli! werden Kindheitsträume wahr. Erlebt die Abenteuer in der Kanto-Region aus Pokémon Rot (Grün, Blau oder Gelb) noch einmal in Pokémon : Let’s Go, Evoli! – es ist ein vollwertiges Remake zum klassischen Game Boy-Titel.

Ihr werdet zum Pokémon-Trainer und bereist die Kanto-Region, fangt die ersten 151 Pokémon, während ihr Team Rocket und den bösen Giovanni bekämpft und neue Freundschaften mit den Menschen der Region und euren Pokémon schließt.

Preis : 49,99€

: 49,99€ Release: 16. November 2018

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

In Donkey Kong Country: Tropical Freeze dürft ihr in die Haut von Donkey Kong und seinen Freunden (Diddy Kong, Dixie Kong, Cranky Kong und Funky Kong) schlüpfen. Die Viehkinger aus dem Eismeer verbreiten Frostigkeiten, denn sie haben die Donkey Kong-Insel in den Dauerfrost versetzt. Das können wir naütrlich nicht hinnehmen und deshalb heflen wir den Kongs!

Im Spiel bereist ihr sechs Inseln und müsst verborgene Sammlerstücke auffinden, während ihr euch den Bossen der Viehkinger stellt. Um dies zu bewerkstelligen, könnt ihr Schwimm-, Schwing- und Sprungfähigkeiten einsetzen. Ein absolutes Must-play für die Nintendo Switch!

Preis: 49,99€

Release: 4. Mai 2018

Wie kann ich 3 Spiele zum Preis von 2 kaufen?

Um ein Spiel gratis zu erhalten, müsst ihr wie folgt vorgehen::

Wählt eure 3 Wunschprodukte aus der untenstehenden Liste aus! Legt diese in den Warenkorb bei MediaMarkt Der Preisabzug findet direkt im Warenkorb! Wichtig: Kauft die Spiele noch vor dem Ende der Aktion!

Das hier ist die vollständige Liste aller Games, die im Rahmen der 3-für-2-Aktion möglich sind: