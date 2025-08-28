24 Stunden kostenlos – Hol dir Dead in Bermuda auf Steam!

Heute gibt es eine aufregende Neuigkeit für alle, die gerne kostenlose Spiele auf Steam ergattern: Für nur 24 Stunden kannst du dir das Survival-Management-Spiel Dead in Bermuda völlig kostenlos schnappen. Normalerweise kostet das Spiel 14,99 Euro, aber bis zum 29. August 2025 hast du die Gelegenheit, es dir ohne Kosten zu sichern.

Ein kurzer Blick auf Dead in Bermuda

Was macht Dead in Bermuda besonders? Dead in Bermuda, entwickelt von Ishtar Games, ist ein Survival-Management-Spiel mit RPG- und Abenteuerelementen. In diesem Spiel übernimmst du die Führung über eine Gruppe von acht Überlebenden eines Flugzeugabsturzes auf einer mysteriösen Insel. Deine Mission ist es, die Überlebenden am Leben zu halten und ein Geheimnis zu lüften, das eine alte atlantische Prophezeiung beinhaltet.

Um die Herausforderungen zu meistern, weist du deinen Überlebenden Aufgaben zu, die ihre Überlebensfähigkeiten entwickeln. Zudem forscht und bastelst du neue Gegenstände, um dein Lager zu verbessern und die Insel nach Ressourcen zu durchsuchen. Die Präsentation und das Konzept des Spiels werden von den Steam-Nutzern gelobt, jedoch wird der Gameplay-Loop oft als schwierig und unausgewogen beschrieben. Das Spiel hat eine Spielzeit von etwa 10 Stunden und bietet nur begrenzte Wiederspielbarkeit.

Daten und Fakten zu Ishtar Games

Wer steckt hinter Dead in Bermuda? Ishtar Games, ehemals bekannt als CCCP, ist ein französisches Entwicklerstudio, das sich einen Namen mit Spielen wie Lakeburg Legacies und The Last Spell gemacht hat. Dead in Bermuda war das Debütspiel des Studios im Jahr 2015. Der Publisher Nacon hat Ishtar Games im Jahr 2021 übernommen, was dem Studio neue Möglichkeiten eröffnet hat, seine kreativen Projekte zu realisieren.

Ishtar Games ist bekannt für seine innovativen Spieleansätze, die oft taktische und strategische Elemente mit packenden Geschichten kombinieren. The Last Spell, ein weiteres Spiel des Studios, wurde sehr positiv aufgenommen und zeigt die Bandbreite und das Talent des Entwicklerteams.

Steam Deck: Kompatibilität und Vorsicht

Ist Dead in Bermuda mit dem Steam Deck kompatibel? Die Kompatibilität von Dead in Bermuda mit dem Steam Deck ist derzeit als „Unbekannt“ gelistet. Es gibt nicht genug Nutzerbewertungen, um eine klare Aussage darüber zu treffen, ob das Spiel ohne Probleme auf dem Steam Deck läuft. Da das Spiel jedoch kostenlos ist, besteht kein Risiko, es einfach auszuprobieren. Sollte es nicht gut funktionieren, gibt es immer noch zahlreiche andere Spiele, die du auf deinem Steam Deck genießen kannst.

Es ist zu beachten, dass Steam Deck-Besitzern geraten wird, das derzeit größte Steam-Spiel im August 2025 zu meiden. Details dazu sind jedoch noch nicht vollständig bekannt, und es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen dies auf die Spielerauswahl haben wird.

Was denkst du über die aktuelle Promotion auf Steam? Wirst du Dead in Bermuda ausprobieren, oder hast du ein anderes Spiel im Auge? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren unten!