Zelda-Vereinigung geplant – Nintendo könnte die Timeline endlich klären

Die Geschichte von The Legend of Zelda ist nach 21 Hauptspielen alles andere als einfach zu durchschauen. Wer mehr als eines dieser Spiele gespielt hat, weiß, dass die Lore des Franchise verwirrend sein kann. Nicht nur abseits des Bildschirms ist die Geschichte komplex, sondern auch innerhalb der Spiele selbst gibt es Inkonsistenzen. Nintendo hat es bisher schwer gehabt, eine klare Timeline und Lore für das Zelda-Universum zu etablieren. Trotz einiger Versuche, Parameter zu setzen, ist die Geschichte weiterhin unübersichtlich.

Ein großes Problem besteht darin, dass Elemente eingeführt und später retconned werden. Die Timeline von Zelda wurde ursprünglich als Reaktion auf die Forderung der Fans nach einer Chronologie von Hyrule erstellt, was schnell zu weiteren Verwirrungen führte. Einigen Fans zufolge könnte Nintendo jedoch eine goldene Gelegenheit nutzen, um die Lore von Zelda zu reparieren.

Die Chance für ein neues Zelda-Spiel

Wie könnte Nintendo die Lore-Probleme lösen? Es gibt Spekulationen, dass Nintendo an einem neuen Hauptspiel arbeitet, das die Möglichkeit bietet, die bestehenden Probleme zu beheben. Die Timeline von Zelda spaltet sich nach Ocarina of Time, und zunächst schien es, als ob Breath of the Wild die Wiedervereinigung dieser Timelines darstellte. Doch später entschied sich Nintendo dafür, diese Titel in einer eigenen Welt zu belassen, was viele Fans verwirrte.

Breath of the Wild beinhaltete Elemente aus den verschiedenen Zelda-Timelines, was die Vermutung aufkommen ließ, dass es sich um eine alternative Timeline oder ein Universum nach einer Fusion handelt. Das Spiel erwähnte beispielsweise die Große See aus Wind Waker und die Weisen aus der Niedergangs-Timeline. All diese Hinweise könnten darauf hindeuten, dass es eine Konvergenz der Timelines gegeben hat.

Ein Spiel zur Vereinigung der Timelines

Warum sollte ein Spiel die Timelines vereinen? Die Idee eines Spiels, das die verschiedenen Zelda-Universen vereint, würde nicht nur die Verwirrung um die Timeline lösen, sondern auch eine klare Grundlage für zukünftige Spiele schaffen. Dieses Spiel könnte zwischen Zelda II: The Adventure of Link und Breath of the Wild angesiedelt sein und einen kosmischen Feind beinhalten, der droht, alle Timelines auszulöschen.

Ein solcher Bösewicht könnte Ähnlichkeiten mit Null aus Echoes of Wisdom aufweisen, und die Handlung könnte zeigen, wie Link, Zelda und andere Helden aus den verschiedenen Timeline-Zweigen diese Bedrohung abwehren. Trotz ihrer Bemühungen würden die Timelines am Ende zusammengeführt, was zu den Ereignissen in Breath of the Wild führen würde.

Die Zukunft der Zelda-Spiele

Was bedeutet das für zukünftige Spiele? Diese Vereinigung der Timelines würde es Nintendo ermöglichen, Elemente aus jedem Spiel in zukünftige Titel zu integrieren, ohne sich um die Platzierung in der Timeline sorgen zu müssen. Es würde zwar eine größere Retcon darstellen, aber es wäre eine endgültige Lösung für die Verwirrung um die Zelda-Lore. Nach dieser Anpassung könnten die Entwickler klare Parameter festlegen, die einfach zu befolgen sind.

Ob Nintendo diesen Schritt gehen wird, bleibt abzuwarten. Das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit wenig um die Klarstellung der Timeline gekümmert. Solange die Spiele sich weiterhin gut verkaufen, besteht wenig Anreiz, die Lore zu vereinfachen. Dennoch wäre eine bereinigte Timeline ein Gewinn für die Fans, die sich weniger über die komplizierte Geschichte beschweren müssten.

Ein Überblick über die aktuelle Timeline

Wie sieht die bestehende Timeline aus? Die derzeitige Timeline beginnt mit Skyward Sword, gefolgt von Spielen wie The Minish Cap und Ocarina of Time, wo sie sich in drei Zweige aufspaltet: die Niedergangs-Timeline, die Kind-Timeline und die Erwachsenen-Timeline. Diese würden in einem neuen Zelda-Spiel zusammengeführt, das in die Ereignisse von Breath of the Wild mündet.

Diese Lösung würde die Zelda-Lore reparieren, indem alles kanonisch wird und zukünftig ohne Verwirrung verwendet werden kann. Was meinst du? Wäre dies eine ausreichende Lösung für das größte Problem der Serie, oder ist es ein überflüssiges Thema? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!