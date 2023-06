Geheimnis um Saquzuk-Schrein lösen in Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es unzählige Schreine, die uns immer wieder vor ein kleines Rätsel stellen. Die einen Aufgaben sind leichter und die anderen sind schwerer. Für jeden ist im Grunde etwas dabei.

In dieser Lösung dreht sich alles um das Geheimnis des sogenannten Saquzuk-Schreins. Wo versteckt sich dieser Schrein? Und wie kann ich die Aufgabe im Inneren lösen? Das alles erfahrt ihr hier auf PlayCentral.de.

Fundort von Saquzuk-Schrein

Wo finde ich den Saquzuk-Schrein? Der Schrein befindet sich am Boden, doch wir müssen erst einmal in den Himmel und zwar ganz in den Osten, zum Archipel von Süd-Ranelle. Schaltet erst einmal den Turm auf der Ranelle-Spitze frei und lasst euch in den Himmel schießen. Von hier aus könnt ihr direkt zur kleinen Insel mit dem See springen.

Ihr benötigt in diesen kalten Himmeln einen einfachen Kälteschutz, ansonsten erfriert ihr.

Startpunkt zum Saquzuk-Schrein. © Nintendo/PlayCentral.de

Am Ort des Geschehens angekommen, müsst ihr erst einmal den Schalter aktivieren, der sich direkt vor dem Wasserkreis befindet. Das hier ist sozusagen der Startpunkt für den Saquzuk-Schrein.

Durch den Ring mit dem Schild surfen! © Nintendo/PlayCentral.de

Schildsurfen für den Saquzuk-Schrein

Schnee, ein Abhang und ein grünes Signal? Das ist das Zeichen für eine kleine Snowboardfahrt auf eurem Schild. Geht also an den Rand des Abhangs und springt auf euer Schild.

Schildsurfen könnt ihr ganz einfach, indem ihr in die Luft springt und dann euren Schild mit der ZL-Taste zieht, dann springt ihr mit der B-Taste und in der Luft drückt ihr einmal die A-Taste. Link springt dann automatisch aufs Schild und es geht los!

Der 2. Ring verschwindet immer sehr schnell. © Nintendo/PlayCentral.de

Nun müsst ihr durch den grünen Ring schlittern. Ihr fallt automatisch gen Boden, passt nur bei der Landung etwas auf, zückt in der Not kurz den Gleiter. Folgt dabei mit euren Augen dem grünen Punkt, er signalisiert euch, wo der nächste grüne Kreis auftauchen wird. Fahrt nun jeden einzelnen grünen Ring via Schildsurfen am Boden ab und das so schnell, bevor sich die grünen Ringe auflösen.

An sich ist das alles kein Problem. Nur der Startpunkt nach dem Fall ist im Rahmen der Zeit ziemlich schwer zu erreichen.

Falls es nicht anders klappt, könnt ihr euch den Schwur von Tulin, Wieser des Windes anschalten, der euch in der Luft ein Stück nach vorne katapultiert – oder ihr versucht es einfach nur mit dem Gleiter kurz vor dem Aufsetzen.

Der eigentliche Fundort des Saquzuk-Schreins. © Nintendo/PlayCentral.de

Fahrt dann durch alle Ringe. Der Rest ist dann ganz einfach, wenn ihr jedem Punkt folgt, schaltet ihr schließlich den Schrein frei.

Nacktes Überleben – Abgehoben in Saquzuk

Das war es dann aber noch nicht gewesen. Wenn ihr den Schrein freigeschaltet habt und eintretet, geht es mit einer weiteren Prüfung weiter. Dieses Mal geht es um Nacktes Überleben: Abgehoben.

Das ist eine Aufgabe, bei der euch sämtliche Waffen und Rüstungen genommen werden. Ihr kämpft einfach nur mit eurem bloßen Verstand und mit den grundlegenden Fähigkeiten, die Link so mitbringt.

Ein Glück gibt es Abhilfe!

Ganz so schlimm wie andere dieser Art ist diese Prüfung aber nicht, denn wenige Meter nach dem Eintreten findet ihr einen großen Stock, einen Ast, Schild und Bogen. Sammelt alles auf uns es geht los.

Das Ziel, um die Stahlgitter zum Ende des Schreins zu öffnen, ist es, alle Konstrukte in diesem Schrein zu vernichten.

Wie gehen wir vor?

Eine Idee wäre es, den Fahrstuhl zu verwenden, der vorne in die rechte Ecke fährt. Zückt eure Fähigkeit, den Zeitumkehrer, und aktiviert sie auf den Fahrstuhl. Steigt dann rauf und sammelt oben die drei Feuerfrüchte ein.

Mit Zeitumkehrer nach oben! © Nintendo/PlayCentral.de

Dann nähert sich schon der erste Feind, den wir mit dem Holzschild und dem Stock ausschalten können (er ist sehr leicht).

Der Feind gibt uns einen Stachelkugelhammer, der sich gut für die anderen Konstrukte eignet. Außerdem könnt ihr sein Alpha-Kriegerkonstrukt für euren Ast in der Synthese verwenden. Die Alpha-Krieger-Lanze (5) ist zwar nicht super stark, aber für diesen Schrein reicht sie vollkommen aus und sie greift sehr schnell an.

Lauft dann erst einmal ganz nach oben und schaltet die zwei Konstrukte aus. Den ersten könnt ihr mit der Lanze so bearbeiten, dass er den Abgrund hinter ihm herunterfällt. Und den Donnerpfeil verschießenden Zeitgenossen könnt ihr direkt mit einem Feuerfruchtpfeil eures Bogens ausschalten.

Hier ist das Ziel. Zuvor können wir uns hier gut ausrüsten. © Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr euren Stock noch in Besitz habt, könnt ihr damit nun einen Flammenwerfer bauen. Die Raketen verbindet ihr mit euren Schilden.

Nun befinden sich auf den unteren Ebenen noch ein paar Konstrukte. Gleitet zu ihnen rüber und schaltet sie nach und nach aus. Ihr solltet mit eurer guten Ausrüstung nun keine Probleme mehr dabei haben.

Das Stahlgitter öffnet sich, wenn ihr alle Konstrukte besiegt habt. Beim Ausgang gibt es noch eine Truhe mit einer Delta-Krieger-Lanze (42). Verlasst dann den Schrein und holt euch euren Segen!

Die Lösungen zu weiteren Schreinen findet ihr hier in unserer Schreinübersicht.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!