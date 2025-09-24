Yakuza 0 Director’s Cut kommt im Dez 2025 ohne Multiplayer-Modus

Yakuza 0, ein Action-Adventure-Spiel von Ryu Ga Gotoku Studio, ist bekannt für seine spannende Handlung und das immersive Gameplay. Ursprünglich 2015 veröffentlicht, hat das Spiel sich durch seine packende Geschichte und die Einführung neuer Charaktere wie Kazuma Kiryu und Goro Majima einen Namen gemacht. Diese beiden Protagonisten sind in einer komplexen Intrige zwischen Yakuza-Fraktionen verwickelt, die um die Kontrolle eines wertvollen Grundstücks kämpfen. Die Handlung spielt in den späten 1980er Jahren während der japanischen Bubble-Ära.

Mit dem bevorstehenden Release der Yakuza 0 Director’s Cut am 8. Dezember 2025 auf PS5, Xbox Series und PC, wächst die Aufregung unter den Fans. Diese erweiterte Version des Spiels verspricht erweiterte Inhalte, darunter neue Zwischensequenzen und Spielmodi. Doch es gibt eine unerwartete Einschränkung, die bei vielen Begeisterung dämpfen könnte.

Fehlender Multiplayer-Modus zum Start

Warum fehlt der Multiplayer-Modus? Die PS5 und Xbox Series Versionen von Yakuza 0 Director’s Cut werden bei der Veröffentlichung ohne den beliebten Red Light Raid Multiplayer-Modus auskommen müssen. Diese Funktion wird in einem späteren Update hinzugefügt, was für viele Spieler enttäuschend ist, da dieser Modus als wesentlicher Bestandteil des Wiederspielwerts gilt. Der Red Light Raid ermöglicht es bis zu vier Spielern, sich gemeinsam durch immer stärkere Wellen von Gegnern zu kämpfen.

Bislang haben SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio keinen genauen Zeitpunkt für die Einführung des Multiplayer-Modus bekannt gegeben. Auch bleibt unklar, ob es eine Crossplay-Unterstützung geben wird, was viele Fans in Unsicherheit darüber lässt, ob sie mit Freunden auf anderen Plattformen spielen können.

Weitere Einschränkungen und Erwartungen

Welche weiteren Einschränkungen gibt es? Ein weiteres Ärgernis für langjährige Spieler der Serie ist, dass bestehende Spielstände von Yakuza 0 auf älteren Konsolen nicht auf die Director’s Cut Version übertragen werden können. Zudem gibt es keine Upgrade-Optionen für Besitzer der ursprünglichen Xbox One- oder PlayStation 4-Versionen auf die neue Director’s Cut.

Trotz dieser Einschränkungen könnte die verbesserte Grafik und die neuen Inhalte die Wartezeit lohnenswert machen. Die neue Version nutzt die Leistungsfähigkeit der aktuellen Konsolen, um ein noch intensiveres Spielerlebnis zu bieten. Mit der Veröffentlichung am 8. Dezember 2025 bleibt den Fans nur zu hoffen, dass der Multiplayer-Modus bald darauf verfügbar sein wird und möglicherweise Crossplay-Funktionalitäten integriert werden.

Was denkst du über die angekündigten Änderungen? Wirst du die neue Director’s Cut Version ausprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!