Der beste QLED der Preisklasse: perfekt für Gamer? – Xiaomi QLED für 699€

Wer sich nach einem neuen Smart TV umsieht, sucht meist nach dem besten Verhältnis aus Preis und Leistung, schließlich will niemand mehr bezahlen als unbedingt sein muss und Features, die man gar nicht benötigt, treiben den Preis nur unnötig in die Höhe.

In letzter Zeit fällt der Blick von Käufer*innen dabei immer öfter auf die Modelle des chinesischen Herstellers Xiaomi, der seit geraumer Zeit den Smartphone-Markt beherrscht und mittlerweile so ziemlich alles herstellt, was Strom verbraucht.

Die Fernseher dieses Elektronikherstellers sind meist im Low-Budget-Bereich angesiedelt, verfügen oftmals aber dennoch über vergleichsweise hochwertige Einzelteile und sind daher besonders spannend für jene unter euch, denen der aktuelle Standard vollkommen ausreicht.

Da es den Q1E 55 momentan bei Saturn im Angebot gibt und das gute Stück dort relativ geringe 699,- Euro kostet, haben wir uns das Gerät einmal etwas genauer angeschaut, um herauszufinden, ob es sich dabei um den besten QLED für Gamer*innen dieser Preisklasse handelt.

Dafür haben wir etliche unabhängige Testseiten konsultiert, zahlreiche Bewertungen von Käufer*innen eingesehen und die Spezifikationen des Q1E 55 mit anderen, ähnlichen Konkurrenzprodukten verglichen.

Technik : QLED

: QLED Bildschirmgröße : 55 Zoll

: 55 Zoll Auflösung : UHD (3.840 x 2.160 Pixel)

: UHD (3.840 x 2.160 Pixel) HDR : HDR10, HDR10+, Dolby Vision

: HDR10, HDR10+, Dolby Vision 3D : Nein

: Nein Bildfrequenz : 60 Hertz

: 60 Hertz Audio : DTS-HD, Dolby Audio

: DTS-HD, Dolby Audio Anschlüsse : 3x HDMI mit eARC, 2x USB 2.0, LAN, CI+

: 3x HDMI mit eARC, 2x USB 2.0, LAN, CI+ HDMI 2.1 : Nein

: Nein Kabellose Verbindungen : Wi-Fi 5, Bluetooth 5, Google Cast

: Wi-Fi 5, Bluetooth 5, Google Cast Betriebssystem: Android TV 10 + Xiaomi Patchwall

©Xiaomi Tech.

Xiaomi TV Q1E 55: Erstaunlich solide verbaut

Obwohl dieser Fernseher eher als günstig bezeichnet werden kann, sind seine Einzelteile erstaunlich hochwertig, so besteht das Gehäuse beispielsweise aus Aluminium und nicht, wie bei einigen anderen TVs dieser Preisklasse, aus Plastik.

Der Bildschirm schließt bündig mit dem Rahmen ab und steht auf zwei schlanken Standfüßen aus Metall. Einziges Manko fürs Auge ist die mittig platzierte Box für den Google Assistant, die nicht jedermann gefallen dürfte, aber auch nicht komplett unansehnlich ist.

Ansonsten entspricht der Q1E 55 dem Design, das man von Xiaomi bereits gewöhnt ist und das auch bei der deutlich günstigeren P1-Modellreihe zum Einsatz kommt. Dank der geringen Tiefe von 26,2 cm kann er bei Bedarf auch an der Wand montiert werden.

Xiaomi TV Q1E 55: QLED und UHD

Auch die Bildqualität dieses Modells fällt erstaunlich gut aus, der Q1E 55 setzt beinahe in jedem Bereich mindestens auf den Standard und bietet entsprechend einen LCD-Bildschirm mit UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel).

Die Bildwiederholfrequenz liegt mit 60 Hertz ebenfalls im Normalbereich, auch wenn sich Gamer*innen hier wahrscheinlich etwas mehr gewünscht hätten, vor allen Dingen jene, die bereits über eine Playstation 5 oder eine Xbox Series X/S verfügen. Doch ein schnell getakteter Bildaufbau von 100 bis 120 Hertz kostet eben auch gleich einen ganzen Batzen mehr.

Für eine bessere Farbwiedergabe und mehr Farboptionen setzt der Q1E 55 jedoch auf QLED, was für dieses Preissegment alles andere als Standard ist und dementsprechend auf großen Anklang stößt.

Bei dieser Qunatum-Dot-Technik handelt es sich um ganz spezielle Nano-Partikel im LED-Licht hinter dem LCD-Bildschirm, die eigentlich in deutlich kostenintensiveren Modellen verbaut wird. Wer jedoch nicht viel Geld für den neuen TV ausgeben möchte, hat mit diesem TV eine hervorragende Alternative.

Und der Einsatz von QLED zahlt sich aus, denn verschiedene Testseiten und viele Käufer*innen bestätigen, dass die Bildqualität des Q1E 55 sehr gut ist. Der TV deckt den großen DCI-P3 Farbraum zu 97% ab und erreicht bis zu 1.000 nits an Helligkeit, was einen überdurchschnittlichen Wert darstellt.

Xiaomi TV Q1E 55: HDR und Dolby Vision

HDR, das steht für High Dynamic Range und damit für hohen Dynamikumfang, schafft dieser TV von Xiaomi jedoch nur bedingt und in Bewertungen wird wiederholt angegeben, dass der Effekt nur gerade so wahrzunehmen ist. Ihr bekommt also HDR, wirklich viel habt ihr davon allerdings nicht.

Dafür ist der Q1E 55 zumindest nicht wählerisch, wenn es um die verschiedenen HDR-Verfahren geht. Als Standard ist bei diesem Gerät HDR10 gesetzt, doch der TV schafft auch das eher seltene HDR10+ sowie Dolby Vision.

In Tests zeigte der Fernseher eine leichte Tendenz zu warmen Farben bei mittlerer Helligkeit, doch die knackige Schärfe weicht dafür in in Bewegungen vergleichsweise wenig auf und es gab keinerlei Angaben zu Schlieren.

Außerdem beeindruckte das Gerät verschiedene Tester*innen mit seiner gleichmäßigen Ausleuchtung und einer ordentlichen Entspiegelung. Bei seitlicher Betrachtung lassen Farben und Kontrast zwar deutlich nach, das ist bei LCDs dieser Preisklasse jedoch normal.

Xiaomi TV Q1E 55: Bescheidene Tonqualität

Dass die Tonqualität dieses relativ günstigen TVs nicht wirklich erwähnenswert ist, versteht sich wahrscheinlich von selbst. Der Hersteller hat in diesem Modell zwei 15 W Lautsprecher im Stereoverbund verbaut, die für die Nachrichten wohl reichen, zum Zocken und für großes Kino sind sie jedoch eher schwach.

Wer echten Filmgenuss erleben möchte oder Spiele mit toller Sounduntermalung spielen will, sollte daher den Kauf einer Musikanlage mit einplanen. Eine Soundbar findet unter dem TV aufgrund des bereits erwähnten Fernbedienungsempfängers leider kaum Platz.

Der Anschluss einer externen Soundanlage erfolgt schließlich bevorzugt per HDMI, dafür verfügt der Fernseher über einen erweiterten Audio-Rückkanal (eARC), der auch den 3D-Raumklang Dolby Vision ausgeben kann.

Xiaomi TV Q1E 55: Anschlüsse und Betriebssystem

Insgesamt befinden sich drei HDMI-Anschlüsse auf der Rückseite dieses Fernsehers, außerdem verfügt der Q1E 55 über einen analogen AV-Eingang und natürlich die üblichen Anschlüsse für Kabel und Antenne sowie zwei USB-Anschlüsse.

Auf HDMI 2.1, was mittlerweile den Standard bei den meisten TVs darstellt, müsst ihr leider verzichten, was bedeutet, dass Besitzer*innen einer PS5 oder einer Xbox Series X/S kein ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) und andere Features erhalten.

Als Betriebssystem nutzt man Android TV 10, wodurch Käufer*innen der komplette Play Store zur Verfügung steht. Genau wie bei der P1-Reihe sorgt auch hier ein Mediatek 9611 plus 2 GB Arbeitsspeicher für die Rechenleistung im Fernseher.

Die Performance wird allgemein als akzeptabel angegeben, bei schnellen Wechseln zwischen den Menüs kann es aber dennoch zu Leistungseinbrüchen kommen.

©Xiaomi Tech.

Fazit: Perfekt für Gamer geeignet?

Einen Smart TV, der über QLED-Technologie, 4K und eine solch solide Verarbeitung wie der Q1E 55 verfügt, gibt es sonst eigentlich nur im Angebot und damit zeitlich begrenzt. Allein dadurch ist dieser Fernseher schon eine Kaufempfehlung für alle, die auf solche Features nicht verzichten wollen, aber nicht bereit sind, horrende Summen auszugeben.

Für Gamer*innen ist dieses Modell dennoch nur bedingt zu empfehlen, denn HDMI 2.1 fehlt leider und dieser Anschluss ist für alle Besitzer*innen einer Konsole der aktuellen Generation eigentlich Pflicht. Warum dem so ist, könnt ihr in unserem Artikel Die besten Fernseher für die PS5 in 2021 nachlesen.

Solltet ihr jedoch über eine ältere Konsole verfügen, wie beispielsweise die PS4 oder die Xbox One, oder auch eine Nintendo Switch, dann werdet ihr wohl kaum einen Fernseher finden, der so günstig ist wie der Q1E 55 und der gleichzeitig so viel auf dem Kasten und unter der Haube hat.