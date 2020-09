Bislang hatte Microsoft lediglich mitgeteilt, dass die Preorder-Phase der Xbox Series X und Xbox Series S am kommenden Dienstag, den 22. September 2020 starten wird. Doch nun hat Marketing Communications & Social Lead bei Xbox Deutschland, Österreich und Schweiz, Maxi Gräff, via Twitter die genaue Uhrzeit bekannt gegeben, ab der die beiden Next-Gen-Konsolen vorbestellt werden können.

Xbox Series X vorbestellen: Alle Infos und Fragen zur Preorder

Uhrzeit für Vorbestellungen bekannt

Möchtet ihr möglichst zum Release eine der neuen Xbox-Konsolen in Händen halten, solltet ihr entsprechend am 22. September um 9 Uhr deutscher Zeit eure Strg- und F5-Taste in Dauerbeschuss nehmen.

Start der Vorbestellugen: 22. September 2020 um 9 Uhr deutscher Zeit

Laut Gräff startet die Preorder-Phase ab dieser Uhrzeit für alle Händler. Demnach könnt ihr die Xbox Series X und Xbox Series S in der nächsten Woche über Amazon, MediaMarkt, Saturn, Otto und Co. vorbestellen.

Am 22.09.2020 könnt ihr die #XboxSeriesS (299 €) und #XboxSeriesX (499 €) uuuuuuuuuum 9:00 Uhr vorbestellen! Ich wünsche allen stabile „Strg + F5“ und „Command + Shift + R“-Tasten! pic.twitter.com/nLBoj6q768 — Maxi Gräff 🎮 🧼🎮🧼 (@GMaxee) September 15, 2020

