Während auf der PS5 99 Prozent der PlayStation 4-Spiele laufen werden, hält es Microsoft bei der Xbox Series X und Xbox Series S bei dem Thema Abwärtskompatibilität ein wenig anders.

In einem aktuellen Blogeintrag betont Peggy Lo, Compatibility Program Lead bei Xbox, dass zum Start der beiden Konsolen am 10. November bereits tausende Titel aus vier verschiedenen Xbox-Generationen auf die Spieler warten werden. So sei es der Anspruch von Xbox, dass auch ältere Spiele gezockt werden können, ohne diese noch einmal kaufen zu müssen.

Abwärtskompatibilität auf der Xbox Series X/S

All diese Titel profitieren von unterschiedlichen Verbesserungen, die mit der Performance von Xbox Series X/S einhergehen, weshalb das Spielerlebnis weiter verbessert wird. Im Folgenden haben wir die Vorteile für eure Spiele aufgelistet, wenn ihr diese auf den kommenden Microsoft-Konsolen zockt.

Bessere Performance: Abwärtskompatible Titel nutzen das volle Leistungsvermögen von CPU, GPU und SSD. Das sorgt für höhere und gleichmäßigere Bildwiederholraten, Rendering bei maximaler Auflösung sowie verbesserte visuelle Qualität.

Abwärtskompatible Titel nutzen das volle Leistungsvermögen von CPU, GPU und SSD. Das sorgt für höhere und gleichmäßigere Bildwiederholraten, Rendering bei maximaler Auflösung sowie verbesserte visuelle Qualität. Verbesserte Ladezeiten: Spielt eure Lieblingstitel mit erheblich reduzierten Ladezeiten dank des massiven Leistungssprungs der maßgeschneiderten NVME-SSD und der Velocity Architecture.

Spielt eure Lieblingstitel mit erheblich reduzierten Ladezeiten dank des massiven Leistungssprungs der maßgeschneiderten NVME-SSD und der Velocity Architecture. Auto HDR: Auto HDR fügt Spielen automatisiert erhöhte Dynamikbereiche hinzu. Das verbessert die visuelle Qualität von Titeln, die bisher keine HDR-Unterstützung bieten – ohne Extra-Aufwand der Entwickler.

Auto HDR fügt Spielen automatisiert erhöhte Dynamikbereiche hinzu. Das verbessert die visuelle Qualität von Titeln, die bisher keine HDR-Unterstützung bieten – ohne Extra-Aufwand der Entwickler. Cloud Savings: Dank der Cloud nehmt ihr eure Spielstände und Games direkt mit in die nächste Konsolengeneration und startest gleich dort, wo ihr aufgehört habt. Xbox 360-Spieler freuen sich ebenfalls: Cloud Savings werden in Kürze auch für Xbox 360 als kostenloses Zusatzfeature angeboten.

