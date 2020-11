Xbox Series X/S erscheint am 10. November 2020

Vereinzeltes Kontingent wird zum Launch angeboten

Bei welchen Händlern ist das möglich?

Die Xbox Series X wurde vereinzelt in Preorder-Wellen angeboten. Doch das Kontingent bei der leistungsstärksten Xbox-Konsole war jedes Mal umgehend vergriffen.

Der Release der Next-Gen-Konsole steht vor der Tür und während die Xbox Series S bis heute im Grunde überall vorbestellbar blieb, ist es insbesondere neben der PS5 die Xbox Series X, die die Fans besonders begehren, weshalb sie überall ausverkauft war, noch bevor sie überhaupt den Markt erreicht hat.

Doch wir haben Glück. Microsoft hat jetzt offiziell bestätigt, wie es um die Lage des Kontingents bestellt ist, das zum Launch zur Verfügung steht. Es sieht recht vielversprechend aus, obgleich es wie immer einiges zu beachten gilt.

Wie Microsoft auf dem offiziellen Twitter-Account von Xbox DACH mitteilt, gibt es in Deutschland einige Händler, die die Konsole verkaufen – sowohl stationär im Handel als auch in Onlineshops!

Die Xbox Series X wird neben der Xbox Series S bei Onlinehändlern wie Gamestop, MediaMarkt, Saturn oder Otto angeboten werden.

Wann und wo startet der Verkauf der Xbox Series X?

Morgen am 10. November 2020 geht es los. Die Xbox Series X wird ab 9 Uhr deutscher Zeit in den regalen der Einzelhändler zur Verfügung stehen. Parallel wird es zumindest in diesen Shops möglich sein, eine Konsole zu kaufen:

Wichtig: Die Konsole wird neben Saturn Deutschland im Media Markt Deutschland und auch im Media Markt Österreich angeboten. Zudem solltet ihr bei Interdiscount vorbeisehen. Von Amazon ist bislang noch keine Rede. Aber da der Thread nach und nach erweitert werden soll, gilt es hier noch abzuwarten.

Morgen (10. November) könnt ihr ab 9:00 wieder limitierte Mengen von Xbox Series X|S bei folgenden Händlern online vorbestellen:



Media Markt Deutschland

Saturn Deutschland

Otto

GameStop

Cyberport

Media Markt Österreich

Interdiscount pic.twitter.com/HboxqkUNvh — Xbox DACH (@XboxDACH) November 9, 2020

Microsoft rät, dass ihr euch jedoch vorher beim örtlichen Händler informiert, ob die Konsole überhaupt angeboten wird. Es soll im stationären Handel lediglich „vereinzelt Restmenge“ geben.

