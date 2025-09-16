Xbox Game Pass Core im Oktober 2025 – Drei neue Spiele zum Angebot hinzugefügt

Am 1. Oktober 2025 wird der Xbox Game Pass Core drei neue Spiele hinzufügen, die das Angebot für Abonnenten weiter bereichern. Die Titel Cities: Skylines – Remastered, Disney Dreamlight Valley und Warhammer 40.000: Darktide werden ab diesem Datum verfügbar sein. Diese Ergänzung zeigt erneut, wie Microsoft mit dem Xbox Game Pass Core, der 2023 nach der Einstellung von Xbox Live Gold eingeführt wurde, die Optionen für Abonnenten erweitert hat.

Was ist Cities: Skylines – Remastered?

Warum ist Cities: Skylines – Remastered so beliebt? Cities: Skylines ist ein städtebauliches Simulationsspiel, das erstmals 2015 veröffentlicht wurde und von Colossal Order entwickelt wurde. Es bietet eine offene Simulation, in der du durch Stadtplanung, Zonierung, Verkehrsmanagement und öffentliche Dienstleistungen eine Stadt aufbauen und verwalten kannst.

Die Remastered-Version, die im Februar 2023 für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erschien, bietet verbesserte Grafiken und zusätzliche Features. Als Spieler kannst du kreativ deine Stadt entwickeln oder im Sandbox-Modus experimentieren, ohne finanzielle Einschränkungen.

Ein magisches Abenteuer: Disney Dreamlight Valley

Was macht Disney Dreamlight Valley einzigartig? Disney Dreamlight Valley ist ein Lebenssimulations- und Abenteuerspiel, das 2023 von Gameloft veröffentlicht wurde. Hier kümmerst du dich um ein magisches Tal, das von Disney- und Pixar-Charakteren bewohnt wird, die unter einem Gedächtnisverlust leiden.

Das Spiel bietet ein non-lineares Gameplay, das an Nintendos Animal Crossing erinnert. Du kannst eine Vielzahl von Aktivitäten im Tal ausführen, wie das Sammeln von Ressourcen, Kochen von Mahlzeiten und das Gestalten deiner Umgebung. Ursprünglich als Free-to-Play-Spiel geplant, wurde es aufgrund seines Erfolgs in der Early Access Phase zu einem Premium-Titel.

Kriegsspannung in Warhammer 40.000: Darktide

Wie unterscheidet sich Warhammer 40.000: Darktide von anderen Spielen der Serie? Warhammer 40.000: Darktide ist ein Actionspiel in der Warhammer 40.000-Welt, das von Fatshark entwickelt und veröffentlicht wurde. Es ist der spirituelle Nachfolger der Vermintide-Serie und bietet ein kooperatives Gameplay für bis zu vier Spieler.

In Darktide kannst du deinen Charakter individuell gestalten und dich an verschiedenen Missionen beteiligen, die in der Hive City Tertium auf dem Industrieplaneten Atoma Prime stattfinden. Das Spiel kombiniert intensive Kämpfe mit einer spannenden Handlung und ermöglicht dir, dich durch eine Vielzahl von Missionen zu arbeiten, die kontinuierlich erweitert werden.

Die Rolle von Xbox Game Pass Core

Warum lohnt sich ein Xbox Game Pass Core Abonnement? Der Xbox Game Pass Core ist eine kostengünstige Abonnementstufe, die nach der Einstellung von Xbox Live Gold eingeführt wurde. Neben den regelmäßigen Spiele-Updates erhalten Abonnenten Zugang zu einer rotierenden Bibliothek von Spielen, die sie herunterladen und spielen können, solange das Abonnement aktiv ist.

Die Erweiterung um neue Spiele wie Cities: Skylines – Remastered, Disney Dreamlight Valley und Warhammer 40.000: Darktide zeigt, wie Microsoft bestrebt ist, den Abonnenten ein attraktives und vielfältiges Spielerlebnis zu bieten. Diese Spiele ergänzen das bestehende Angebot und bieten eine Mischung aus Simulation, Abenteuer und Action, die für jeden Geschmack etwas bereithält.

Was denkst du über die neuen Ergänzungen im Xbox Game Pass Core? Teile deine Meinung in den Kommentaren!