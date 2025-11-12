WoW Midnight: Neues Housing-System mit 19 Cash-Shop-Dekos gestartet

World of Warcraft: Midnight bringt eine aufregende Neuerung in die Welt von Azeroth – das Housing-System. Mit über 2.200 Dekorationsgegenständen, die den Spielern zur Verfügung stehen, wird das System die Möglichkeit bieten, eigene virtuelle Wohnräume zu gestalten. Doch was viele Spieler beschäftigt, sind die Gegenstände, die nur gegen echtes Geld verfügbar sein werden. Zum Start von World of Warcraft: Midnight werden 19 dieser Dekorationsgegenstände im Cash-Shop angeboten. Dies entspricht weniger als 1 % aller verfügbaren Dekorationen zum Start des Systems.

Welche Gegenstände sind im Cash-Shop erhältlich?

Was gibt es im Cash-Shop zu kaufen? Die Liste der 19 Dekorationsgegenstände, die im Cash-Shop verfügbar sind, umfasst eine Vielzahl von Themen und Designs. Diese Gegenstände sind nicht mit der bestehenden Lore verknüpft und bieten den Spielern die Möglichkeit, ihre Housing-Erfahrung individuell zu gestalten.

Kirschblüten

Stuhl

Laube

Hängelampe

Regal

Baum (mit und ohne Teich)

Fenster

Kranz

Gnom

Vogeltränke

Stuhl

Brunnen

Gartenzwergstatue

Bemalte Eier (Gartenzwerg, blau, lila)

Spalier

Wandlampe

Plüschtiere

Löwe

Wolf

Die Einführung von Hearthsteel

Was ist Hearthsteel und warum gibt es Bedenken? Hearthsteel ist die neue Premium-Währung, die exklusiv für den Kauf von Housing-Dekorationen im Cash-Shop eingeführt wird. Diese Währung hat in der Community Besorgnis ausgelöst, da befürchtet wird, dass Mikrotransaktionen die Spielerfahrung beeinträchtigen könnten.

Allerdings wird Hearthsteel mit dem Battle.net-Guthaben gekauft, das wiederum mit Ingame-Gold über WoW-Token erworben werden kann. Dies bedeutet, dass Spieler theoretisch die Möglichkeit haben, diese Gegenstände ohne den Einsatz von Echtgeld zu erwerben, jedoch zu einem höheren Goldpreis.

Wie wird sich das Housing-System entwickeln?

Welche Erwartungen gibt es für die Zukunft? Obwohl die Zahl der Cash-Shop-Gegenstände zum Start relativ gering ist, plant Blizzard, das Sortiment an Housing-Dekorationen kontinuierlich zu erweitern – sowohl im Spiel als auch im Cash-Shop. Dies könnte dazu führen, dass die Prozentzahl der käuflichen Gegenstände im Laufe der Zeit ansteigt.

World of Warcraft-Fans können sich schon bald auf das Housing-System freuen. Der Early Access für Spieler, die Midnight vorbestellt haben, beginnt am 2. Dezember 2025. Die vollständige Einführung des Systems, einschließlich der Cash-Shop-Items, wird voraussichtlich am 10. März 2026 sein.

Was denkst du über das neue Housing-System und die Einführung von Hearthsteel? Teile deine Meinung in den Kommentaren!