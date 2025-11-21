World of Warcraft bringt Event Turbulent Timeways zurück – Level schneller!

World of Warcraft, das beliebte MMORPG von Blizzard Entertainment, bereitet sich auf die Rückkehr des Turbulent Timeways-Events vor. Dieses spannende Ereignis beginnt am 2. Dezember 2025 und fällt mit dem Start des Patches 11.2.7, The Warning, zusammen. Für dich als Spieler bietet sich die Möglichkeit, deine alternativen Charaktere schneller hochzuleveln und hochwertige Ausrüstungsgegenstände zu erwerben, die dich auf die nächste Erweiterung, Midnight, im Jahr 2026 vorbereiten.

Was ist das Turbulent Timeways Event?

Was genau erwartet dich bei Turbulent Timeways? Dieses Event wurde erstmals während der Dragonflight-Erweiterung eingeführt und bietet dir mehrere aufeinanderfolgende Wochen des sogenannten Zeitwanderns. Dabei kannst du für Dungeons und Raids aus vergangenen World of Warcraft-Erweiterungen anmelden. Diese enthalten spezielle Herausforderungen, die es dir ermöglichen, Timewarped Badges zu sammeln, um kosmetische Belohnungen wie das Timely Buzzbee Mount zu erhalten.

Während der Dauer des Events kannst du alternative Charaktere bis Level 80 schneller leveln. Dies wird durch einen stapelbaren Buff ermöglicht, den du beim Abschluss von Timewalking-Dungeons erhältst. Die Rückkehr des Events bietet dir also die Gelegenheit, alte Inhalte des Spiels erneut zu erleben und gleichzeitig von nützlichen Buffs zu profitieren.

Der Zeitplan für das Event

Welche Erweiterungen sind Teil des Zeitwanderns? Das Turbulent Timeways Event erstreckt sich über zehn Wochen und umfasst verschiedene Erweiterungen:

2. Dezember 2025: Shadowlands

9. Dezember 2025: Mists of Pandaria

16. Dezember 2025: Classic

23. Dezember 2025: Legion

30. Dezember 2025: Cataclysm

6. Januar 2026: The Burning Crusade

13. Januar 2026: Warlords of Draenor

20. Januar 2026: Battle for Azeroth

27. Januar 2026: Wrath of the Lich King

3. Februar 2026: Shadowlands

Jede Woche kannst du spezielle Versionen von Dungeons aus diesen Erweiterungen betreten, was dir die Möglichkeit bietet, einzigartige kosmetische Belohnungen und Ausrüstungsgegenstände zu verdienen.

Patch 11.2.7 und neue Inhalte

Was bringt der Patch 11.2.7 mit sich? Der Patch wird als letzter Inhalts-Patch der Erweiterung The War Within dienen und die Geschichte von Midnight einleiten. Zu den wichtigen Neuerungen gehören ein neues Lorewalking-Kapitel, das sich auf die verschiedenen Elfen von Azeroth konzentriert, sowie ein früher Zugang zu Spielerhäusern für Vorbesteller von Midnight. Zudem kehrt die Brawler’s Guild zurück, was für zusätzliche Herausforderungen sorgt.

Besonders interessant: Während der Startphase des Turbulent Timeways kannst du von einem Erfahrungs-Buff profitieren, der sich mit dem Buff zum 21. Jahrestag von World of Warcraft stapelt. Dadurch kannst du deine Charaktere noch schneller aufpowern.

Belohnungen und kosmetische Gegenstände

Welche Belohnungen kannst du erwarten? Während des Events werden verschiedene kosmetische Gegenstände und Reittiere zur Verfügung stehen, die mit Timewarped Badges erworben werden können. Hierzu gehören unter anderem die neuen Shadowlands-Kosmetika, die auf den Pakten basieren, sowie zahlreiche Waffen und Ausrüstungsgegenstände.

Item-Typ Timewarped Badges Bronze Wilderling Reittier 5,000 Bronze Leichenfliege Reittier 5,000 Bronze Grabflügel Reittier 5,000 Karmesinroter Lupine Reittier 5,000 Greathammer des gefallenen Lichtbringers (2H Streitkolben) 2,200 Sinstone Carver (2H Schwert) 1,500 Maw Henker’s Guillotine (2H Axt) 1,500 Seelenernter’s Sense (Stangenwaffe) 1,500

Diese Belohnungen ermöglichen es dir, deine Sammlung zu erweitern und deine Charaktere auf die nächste Erweiterung vorzubereiten.

Was denkst du über die Rückkehr des Turbulent Timeways-Events? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten!