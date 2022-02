Warcraft: Blizzard enthüllt Pläne für neues Spiel der Reihe in 2022 auf Smartphones

Blizzard hat schon öfters bewiesen, dass sie keine Probleme haben, ihre beliebtesten Franchises auf Smartphones zu bringen. Nach Hearthstone und Diablo ist jetzt Warcraft an der Reihe.

Warcraft erobert 2022 die Smartphone-Welt

Bereits seit 2017 gehen Gerüchte herum, dass Activision Blizzard versucht, das beliebte Strategie-Franchise „Warcraft“ auf mobile Endgeräte zu bringen. Jetzt ist es aber soweit, wie sie im neuen Finanzbericht bestätigten.

Demnach soll es in diesem Jahr einige wichtige Neuerungen rund um das „Warcraft“-Franchise geben. Neben neuen Erfahrungen für World of Warcraft und „Hearthstone“, ist ein „Warcraft“-Smartphone-Spiel in Planung. Somit soll es zum ersten Mal möglich sein die beliebte Fantasywelt unterwegs erleben zu können.

Neben den Gerüchten gab es im August 2021 das erste Mal konkretere Angaben dazu, dass „Warcraft“ bald auf Smartphones Einzug halten wird. Es sind nämlich gleich mehrere kostenlose Titel aus der Welt in Planung. Mindestens eins davon können wir also schon dieses Jahr erwarten und es wäre nicht das einzige neue Mobile-Game von Blizzard in 2022. Denn Diablo: Immortal soll ebenfalls noch dieses Jahr kommen.

Wie geht’s weiter mit Activision Blizzard nach dem Microsoft-Kauf

Vor wenigen Wochen erschütterte Microsoft die Videospielwelt, nachdem bekannt wurde, dass der Tech-Konzern Activision Blizzard und somit einige der beliebtesten Marken aufkaufen wird. Der Deal wird aber erst spätestens Ende Juni 2023 abgeschlossen sein.

Bis dahin bleibt der Konzern also weiter unabhängig und setzt die Pläne so fort, wie sie bisher es vorgesehen haben. Deshalb wird es erst einmal keine Änderungen für Smartphone-Spiele von Blizzard geben. Diese Entwicklungen sind völlig unabhängig vom Microsoft-Deal schon länger in der Planung.

Einen Überblick darüber, was der riesige Deal für euch wirklich bedeutet, lest ihr hier:

