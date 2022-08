Disney hat große Pläne mit Star Wars. Obgleich einige wohl immer noch nicht so recht überzeugt sind von der nächsten Realfilmserie rund um „Andor“, möchten wir euch den neusten Trailer nur wärmstens ans Herz legen.

Hier lernen wir unter anderem den Imperialen Senat kennen, sehen, wie Cassian Andor in jene Reihen als Spion eingeschleust wird und das ganze Spektakel könnte ein ernsteres Star Wars der etwas anderen Art werden.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wann kommt The Mandalorian Staffel 4?

Im Februar 2023 startet The Mandalorian: Staffel 3 nach einer zweijährigen Pause, wenn wir die Mando-Episoden aus Das Buch von Boba Fett herausrechnen.

Die Reise mit dem namensgebenden Mandalorianer Din Djarin (Pedro Pascal) und Grogu alias Baby Yoda geht weiter. Die Fans können es kaum abwarten, die beiden Megastars wieder in ihrer eigenen Serie in Aktion zu erleben.

Aber wie verhält es sich mit Staffel 4? Werden wir dann wieder zwei Jahre warten müssen, bis die Ereignisse nach Staffel 3 weitergehen?

Es gibt erste Hinweise auf den Start von Staffel 4: Es könnte sein, dass die Lücke zwischen Staffel 3 und Staffel 4 nicht so groß ist wie zwischen Staffel 2 und Staffel 3.

Laut Produktionsstarts in der productionweekly befindet sich Staffel 4 bereits in Produktion. „The Mandalorian 04“ bezieht sich auf jene 4. Staffel der „Star Wars“-Serie. Die Serie wird also unter den neuen Produktionen aufgeführt, die am 11. August 2022 veröffentlicht wurde.

Das heißt, die Produktion muss noch nicht in die Vollen gegangen sein. Aber wenn die Serie schon jetzt weiterproduziert wird, ist das definitiv ein gutes Zeichen. Es ist denkbar, dass die Wartezeit bis zur nächsten Staffel nur ein Jahr beträgt (und nicht zwei Jahre).

Es ist eher unwahrscheinlich, dass „The Mandalorian: Staffel 4“ gegen Ende 2023 erscheint, da die 3. Staffel immerhin im Frühjahr startet. Aber womöglich plant Disney einen Start im Frühjahr 2024. Das wäre doch was?

Wenn es mehr Informationen zu „The Mandalorian: Staffel 4“ gibt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de. Behaltet unbedingt unsere Social-Media-Kanäle im Blick: Facebook, Instagram, YouTube, Discord.