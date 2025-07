Walton Goggins im neuen Animations-Film – Möbel werden zu lebenden Stars!

Walton Goggins, bekannt für seine Rollen in Serien wie Fallout, Sons of Anarchy und Justified, hat sich einem neuen spannenden Projekt angeschlossen. Er wird Teil des Animationsfilms Harry and the Mutant Mid-Century Furniture, der vom Regisseur Michael Skolnick stammt. Goggins, der durch seine markanten Rollen im Fernsehen und Kino bekannt geworden ist, bringt seine einzigartige Präsenz in diese animierte Komödie, die auf Prime Video erscheinen wird.

Ein sternerstarkes Ensemble

Welche bekannten Schauspieler sind Teil des Casts? Neben Walton Goggins sind auch andere prominente Schauspieler Teil des Projekts. Der Film wird von einer beeindruckenden Besetzung getragen, zu der Stephanie Beatriz, bekannt aus Brooklyn Nine-Nine, Tim Meadows aus Bob’s Burgers und Pamela Adlon aus King of the Hill gehören. Auch Lou Ferrigno, der ursprünglich als Hulk berühmt wurde, ist mit dabei. Die neuen Mitglieder des Casts, zu denen auch Chris Parnell, Ron Funches und Shondrella Avery zählen, versprechen eine unterhaltsame Mischung aus Talenten.

Der Film kombiniert die kreative Energie von Goggins mit einer Vielzahl von Stilen und Stimmen, die dem ungewöhnlichen Plot des Films Leben einhauchen. Das Ensemble verspricht, die Zuschauer auf eine amüsante Reise mitzunehmen, bei der Möbel zum Leben erwachen.

Thematische Parallelen zu Fallout

Welche Verbindung hat der Film zur Serie Fallout? Harry and the Mutant Mid-Century Furniture weist thematische Parallelen zur Serie Fallout auf, bei der Goggins ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Während Fallout eine postapokalyptische Welt zeigt, in der die Überlebenden der nuklearen Katastrophe um ihr Überleben kämpfen, behandelt der Animationsfilm die Auswirkungen von Strahlung auf Möbelstücke. Diese werden in den 1960er Jahren lebendig und stellen eine Bedrohung dar, die es zu bekämpfen gilt.

Die Serie Fallout, die auf der gleichnamigen Videospielreihe basiert, hat sich schnell zu einem Favoriten auf Prime Video entwickelt. Mit einer Mischung aus Retro-Ästhetik und futuristischen Elementen zieht sie die Zuschauer in ihren Bann. Goggins‘ Rolle als Ghoul Bounty Hunter in der Serie wurde von Kritikern hoch gelobt und zeigt seine Vielseitigkeit als Schauspieler.

Eine außergewöhnliche Handlung

Worum geht es in Harry and the Mutant Mid-Century Furniture? Der Film spielt im Jahr 1962 inmitten von Atomwaffentests, die unvorhergesehene Folgen für die Umgebung haben. Die Strahlung hat dazu geführt, dass Möbel aus der Mitte des Jahrhunderts lebendig und bewusst werden. Die Handlung folgt Harry, einem zehnjährigen Jungen, der sich mit einem weisen Sessel und einem kampflustigen Ottomanen zusammenschließt, um die Möbel vor der Zerstörung durch das Militär zu retten.

Obwohl die Charaktere von Goggins und anderen noch nicht enthüllt wurden, ist die Produktion des Films bereits in vollem Gange. Der Abschluss der Produktion ist für Ende 2026 geplant, doch ein Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest.

Was hältst du von diesem ungewöhnlichen Plot? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!