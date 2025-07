Viewfinder kommt auf Xbox – Start am 12. Aug. 2025

Viewfinder, ein von Sad Owl Studios entwickeltes und von Thunderful Publishing veröffentlichtes Rätselspiel, das ursprünglich im Juli 2023 für PlayStation 5 und Windows erschien, wird bald auf der Xbox Series X und Series S verfügbar sein. Am 12. August 2025 wird dieser ehemalige PS5-Exklusivtitel auch auf Microsofts Konsolen veröffentlicht. Für Nintendo-Fans gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Im vierten Quartal 2025 wird Viewfinder auch für die Nintendo Switch und wahrscheinlich die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Spielmechanik und Geschichte von Viewfinder

Was macht die Spielmechanik von Viewfinder so einzigartig? Viewfinder basiert auf der faszinierenden Idee, Bilder aus zweidimensionalen Fotografien in die dreidimensionale Welt des Spiels zu integrieren. Diese neu geschaffenen Geometrien und Layouts werden verwendet, um Rätsel zu lösen und Teleporter am Ende jedes Levels zu erreichen. Der Spieler kann später eine Polaroid-ähnliche Kamera verwenden, um Bilder aufzunehmen und diese auf dieselbe Weise zu verwenden.

Welche Geschichte erzählt Viewfinder? Die Handlung von Viewfinder spielt in einer Simulation, die von Forschern genutzt wird, um Mittel zur Wiederbelebung der Pflanzenwelt der Erde zu finden. Da in der realen Welt alle Pflanzen ausgestorben sind, erkundet der Spielercharakter die Simulation, um Hinweise auf die durchgeführten Forschungen zu finden. Mit der Hilfe einer künstlichen Intelligenz namens Cait entdeckt der Spieler, dass die Wissenschaftler in ihrem Experiment gescheitert sind und die simulierte Welt herunterfahren müssen, um die Simulation zu verlassen. Doch es gibt Hoffnung: Beim Verlassen der Simulation findet der Spielercharakter einen Setzling.

Entwicklung und Veröffentlichung

Wie entstand Viewfinder? Die Entwicklung von Viewfinder begann als Experiment des Indie-Spieleentwicklers Matt Stark im Jahr 2019. Stark entwickelte die Idee des „Polaroid-Effekts“, bei dem Fotos in die Spielwelt integriert werden, und gründete das Studio Robot Turtle, um das Spiel weiterzuentwickeln. Thunderful Publishing übernahm die Veröffentlichung und unterstützte das Projekt finanziell und logistisch.

Viewfinder wurde offiziell bei den Game Awards 2022 angekündigt und erlangte schnell Aufmerksamkeit durch seine innovative Spielmechanik. Die Veröffentlichung im Jahr 2023 auf PlayStation 5 und Windows war ein Erfolg, und später im Jahr kam das Spiel auch auf die PlayStation 4.

Rezeption und Bewertungen

Wie wurde Viewfinder von Kritikern und Spielern aufgenommen? Viewfinder erhielt überwiegend positive Kritiken. Auf Metacritic erreichte es eine Bewertung von 84, während es auf dem PlayStation Store eine durchschnittliche Bewertung von 4,57 von 5 Sternen basierend auf über 1.200 Nutzerbewertungen erhielt. Auf Steam konnte das Spiel mit einer Zustimmungsrate von 94 Prozent nach über 8.100 Bewertungen ebenfalls überzeugen. Kritiker lobten insbesondere die innovative Rätselmechanik, bemängelten jedoch die relativ kurze Spielzeit.

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung auf Xbox-Konsolen erweitert Viewfinder seine Reichweite auf eine neue Plattform. Der Preis auf dem Microsoft Store ist noch nicht bekannt, wird jedoch voraussichtlich dem Preis von 24,99 Euro entsprechen, der auf anderen Plattformen gilt.

Was hältst du von der Veröffentlichung von Viewfinder auf der Xbox? Wirst du es dir holen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!