Valorant-Spieler erhalten 5 kostenlose Agenten zum Launch

Riot Games hat bestätigt, dass es zum Start des Taktik-Hero-Shooters Valorant rund zehn Charaktere geben wird, auf die ihr zurückgreifen könnt. Diese heißen im neuen Riot-Shooter Agenten und einige kennen wir bereits aus den ersten Vorstellungsvideos wie Viper oder Phoenix.

Dank eines Interviews gegenüber IGN wissen wir nun jedoch, dass nicht alle der zehn Start-Champions direkt für alle Spieler frei zur Verfügung stehen. Im Gegenteil hat die ausführende Produzentin Anna Donion bestätigt, dass es fünf kostenlose Agenten für alle geben wird. Diese werden wohl von Anfang an für alle zur Verfügung stehen, während die anderen erst freigeschaltet werden müssen.

Agenten freischalten in Valorant: Freispielen oder kaufen?

Für diese Freischaltung gibt es jedoch zwei verschiedene Optionen. Wer sich die Agenten nicht freispielen möchte, kann sie sich ganz einfach freikaufen. Riot meint:

„Spieler haben die Option In-Game-Inhalte durch das Spielen und der Auseinandersetzung mit dem Spiel freizuschalten. Oder sie können wählen, den gewünschten Content über eine Abkürzung freizuschalten.“

Im Grunde ist die Vorgehensweise hier also recht ähnlich wie bei League of Legends. Bei LoL können die Helden gegen blaue Essenz eingetauscht oder eben für Echtgeld freigeschaltet werden.

Wichtig ist, dass ihr die verschiedenen Agenten brauchen werdet. Immerhin verfügen sie alle über unterschiedliche Fähigkeiten und ermöglichen so einzigartige Strategien. Falls ihr sie also nicht freischaltet oder erwerbt, könntet ihr eurem Feind also möglicherweise im Nachteil sein?

Riot verspricht, dass sie kein Pay-2-Win-Modell verfolgen. Allerdings stellt sich wie so häufig bei kaufbaren Charakteren oder Klassen die Frage, ob ein taktischer Vorteil, der hier durch einen Agenten entstehen kann, nicht zu groß sein könnte, sodass sich schließlich doch alle schnell diesen Agenten kaufen müssen, um keinen zu großen Nachteil zu erdulden. Immerhin gibt es in vielen Games Helden oder Klassen, die in jeder Runde gewählt werden.

Wie lange es dauern wird, sich einen Agenten in „Valorant“ freizuspielen, ist bislang noch nicht bekannt. Aber es dürfte wie in LoL einiges an Stunden in Anspruch nehmen.