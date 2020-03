Mit Valorant befindet sich ein gebührenfrei spielbarer Online-Shooter bei Riot Games in Arbeit. Die Schöpfer von League of Legends planen das Projekt bisher offiziell für PC und visieren den Sommer 2020 als möglichen offiziellen Launch-Termin an. Vorher sollen Betaphasen stattfinden. Wer möchte, kann sich aber schon jetzt seinen persönlichen Wunsch-Nicknamen für das Spiel sichern.

Wird Valorant für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen?

Riot-ID über LoL-Konto-Umweg sichern

Über die sogenannte Riot-ID können andere Nutzer euch finden. Gleichzeitig ist sie euer Ingame-Nickname in den Spielen des Herstellers. Da bis dato noch keine Registrierungsmöglichkeit auf der offiziellen Website von „Valorant“ existiert, müsst ihr einen kleinen Umweg gehen, um euren Wunschnamen schon jetzt zu beanspruchen. Legt hierzu ein League of Legends-Nutzerkonto an, loggt euch dann auf der Riot-Games-Kontoseite ein und klickt auf den Menüpunkt Riot ID, über den ihr nun einen Ingame-Nick nach Wahl festlegen könnt.

Alle Valorant-Charaktere mitsamt Fähigkeiten und Ultimate erklärt

Betatermine zu Valorant weiterhin ausstehend

Wann PC-Besitzer mit ersten Betatests zu „Valorant“ rechnen dürfen, ist nach wie vor ungewiss. Angesichts des geplanten Sommer-Launches dürfte es allerdings nicht mehr allzu lange dauern. Der 5-gegen-5-Shooter dreht sich im Hauptmodus um Bombenlegung respektive Bombenentschärfung. Ähnlich wie in CS:GO.

Riot Games weist besonders stolz auf seinen ausgereiften Netcode und die umfassende weltweite Serverinfrastruktur hin, die in Kombination überall einen Ping von maximal 35 ms ermöglichen sollen.