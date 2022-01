Uncharted: The Lost Legacy – Alle Trophäen und wie ihr sie bekommt

Ihr wollt alle Trophäen in Uncharted: The Lost Legacy sammeln? Dieser Guide zeigt euch sämtliche Trophäen für das Spin-off mit den beiden Abenteurerinnen Chloe und Nadine. Damit erspielt ihr euch die Platin-Trophäe.

Uncharted: The Lost Legacy – Trophäen-Guide für 100% und Platin

Die Uncharted Legacy of Thieves Collection bringt Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy auf die PS5. Für Trophäenjäger gibt es dabei einen Bonus: Besitzt ihr den Spielstand der jeweiligen PS4-Version könnt ihr diesen auf „Ucharted: Legacy of Thieves Collection“ übertragen – samt Trophäen.

Insgesamt gibt es in „Uncharted: The Lost Legacy“ 50 Trophäen. Ihr müsst alle Bronze-, Silber- und Gold-Trophäen feischalten, um am Ende mit der Platin-Trophy belohnt zu werden und das Spiel zu 100 Prozent abzuschließen.

Das ist die Aufteilung der PS4/PS5-Trophäen:

1x Platin

2x Gold

11x Silber

36x Bronze

Ihr könntet theoretisch alles in einem Spieldurchlauf schaffen: Für eine Gold-Trophäe müsst ihr das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad „Extrem schwierig“ abschließen. Da dieser von Spielbeginn an verfügbar ist (obwohl ausgegraut), könnt ihr theoretisch alle Trophäen in einem Spieldurchlauf sammeln.

Cheats nutzbar: Nach erstmaligem Abschließen der Story schaltet ihr das Cheat- und Boni-Menü frei. Dort könnt ihr euch unter anderem besonders starke Waffen oder unendlich Munition freischalten. Das Nutzen dieser Cheats deaktiviert nicht das Freischalten von Trophäen. Zudem könnt ihr in den Optionen automatisches Zielen aktivieren, um euch vor allem die höheren Schwierigkeitsgrade zu erleichtern.

Kapitelauswahl nutzen: In der Kapitelauswahl seht ihr, wie viele Sammelgegenstände ihr in einem Kapitel bereits gefunden habt.

Collectibles in neues Spiel mitnehmen: Tötungen und Collectibles sind spielstandübergreifend. Ihr müsst also nicht alle Schätze in einem Storydurchlauf finden. Gegnertötungen werden für die jeweiligen Trophäen ebenfalls spielstandübergreifend gezählt, außer ihr verwendet die Kampfauswahl (dort werden die Zähler für die jeweilige Sitzung zurückgesetzt).

Uncharted: The Lost Legacy – Die Platin-Trophäe

Verdirb den Moment nicht: Sammeln Sie alle Trophäen.

Gold-Trophäen

Fortschritt verlangt Opfer: Schließen Sie das Spiel im Schwierigkeitsgrad „Extrem schwierig“ ab.

Schließen Sie das Spiel im Schwierigkeitsgrad „Extrem schwierig“ ab. Der Weg des Kriegers: Schaffen Sie es bis zum Stadtrand von Halebid in Kapitel 5 und setzen Sie dabei weder Schusswaffen noch Sprengstoff ein.

Silber-Trophäen

Vermächtnis gefunden! Schließen Sie das Spiel ab.

Schließen Sie das Spiel ab. Antiquitätensammler: Finden Sie alle Schätze.

Finden Sie alle Schätze. Oh yeah, Königin! Finden Sie alle Hoysala-Andenken und erhalten Sie den Rubin der Königin.

Finden Sie alle Hoysala-Andenken und erhalten Sie den Rubin der Königin. Fotosafari: Machen Sie bei allen Fotogelegenheiten Fotos.

Machen Sie bei allen Fotogelegenheiten Fotos. Näher kennenlernen: Hören Sie sich alle optionalen Gespräche an.

Hören Sie sich alle optionalen Gespräche an. 10 auf die 12: Besiegen Sie 10 Gegner in Folge durch Kopfschüsse.

Besiegen Sie 10 Gegner in Folge durch Kopfschüsse. Nur der Wind: Erledigen Sie 15 Gegner hintereinander mit heimlichen Angriffen.

Erledigen Sie 15 Gegner hintereinander mit heimlichen Angriffen. Immer der Reihe nach: Besiegen Sie innerhalb von 20 Sekunden Gegner mit Angriffen in dieser Reihenfolge: Fahrzeug, Langwaffe, Nahkampf und Granate.

Besiegen Sie innerhalb von 20 Sekunden Gegner mit Angriffen in dieser Reihenfolge: Fahrzeug, Langwaffe, Nahkampf und Granate. Schwere Geschütze: Besiegen Sie 30 Gegner mit Gold-Waffen.

Besiegen Sie 30 Gegner mit Gold-Waffen. Overkill: Platzieren Sie gleichzeitig mehrere C4-Sprengladungen auf dem Transporter und zerstören Sie ihn mit einer gewaltigen Explosion.

Platzieren Sie gleichzeitig mehrere C4-Sprengladungen auf dem Transporter und zerstören Sie ihn mit einer gewaltigen Explosion. Direkt vor der Nase: Zerstören Sie den Hubschrauber, ohne andere Gegner zu erledigen.

Bronze-Trophäen

Gelegenheitsschatzsucher: Finden Sie 5 Schätze.

Finden Sie 5 Schätze. Hardcore-Schatzsucher: Finden Sie 35 Schätze.

Finden Sie 35 Schätze. Geschüttelt, nicht gerührt: Stellen Sie dem Wahrheitsschädel eine Frage.

Stellen Sie dem Wahrheitsschädel eine Frage. Andenkenjäger: Finden Sie ein Hoysala-Andenken.

Finden Sie ein Hoysala-Andenken. Fünf-Finger-Rabatt: Öffnen Sie 5 Kisten.

Öffnen Sie 5 Kisten. Immer her damit: Öffnen Sie jede Kiste.

Öffnen Sie jede Kiste. #nofilter: Machen Sie bei 5 Fotogelegenheiten Fotos.

Machen Sie bei 5 Fotogelegenheiten Fotos. Si vis pacem para bellum: Benutzen Sie jede Waffe im Spiel.

Benutzen Sie jede Waffe im Spiel. Mitgezählt? Erledigen Sie einen Gegner mit der letzten Kugel Ihres Pistolenmagazins.

Erledigen Sie einen Gegner mit der letzten Kugel Ihres Pistolenmagazins. Frazer. Chloe Frazer. Schalten Sie 5 Gegner am Stück mit der schallgedämpften Pistole aus, ohne entdeckt zu werden.

Schalten Sie 5 Gegner am Stück mit der schallgedämpften Pistole aus, ohne entdeckt zu werden. Lockerer Finger am Abzug: Besiegen Sie 20 Gegner durch Feuern aus der Hüfte.

Besiegen Sie 20 Gegner durch Feuern aus der Hüfte. Bleiben und beten: Besiegen Sie 20 Gegner durch Blindschießen aus der Deckung heraus.

Besiegen Sie 20 Gegner durch Blindschießen aus der Deckung heraus. Helmlich: Erledigen Sie 10 gepanzerte Gegner mit heimlichen Nahkampfangriffen, indem Sie ihnen zuerst die Helme entfernen, ohne bemerkt zu werden.

Erledigen Sie 10 gepanzerte Gegner mit heimlichen Nahkampfangriffen, indem Sie ihnen zuerst die Helme entfernen, ohne bemerkt zu werden. Königlicher Abriss: Besiegen Sie 20 Gegner mit C4.

Besiegen Sie 20 Gegner mit C4. Im Visier: Markieren Sie 30 Gegner.

Markieren Sie 30 Gegner. Ich war nie hier: Öffnen Sie eine Kiste, wenn Gegner in der Nähe sind.

Öffnen Sie eine Kiste, wenn Gegner in der Nähe sind. C-Phorie: Besiegen Sie 4 Gegner mit einer C4-Explosion.

Besiegen Sie 4 Gegner mit einer C4-Explosion. Du siehst mich …: Heben Sie Ihre Tarnung auf und tarnen Sie sich erneut.

Heben Sie Ihre Tarnung auf und tarnen Sie sich erneut. Wingwoman: Führen Sie 10 Combo-Partner-Eliminierungen aus.

Führen Sie 10 Combo-Partner-Eliminierungen aus. Von allem etwas: Besiegen Sie 5 Gegner, jeder muss Schaden von einer Pistole und einer Langwaffe sowie im Nahkampf erleiden.

Besiegen Sie 5 Gegner, jeder muss Schaden von einer Pistole und einer Langwaffe sowie im Nahkampf erleiden. 4x4x4: Besiegen Sie innerhalb von 20 Sekunden 4 Gegner mit dem Fahrzeug.

Besiegen Sie innerhalb von 20 Sekunden 4 Gegner mit dem Fahrzeug. Seilrutschenparcours: Benutzen Sie alle Seilrutschen, um die Stadt zu durchqueren.

Benutzen Sie alle Seilrutschen, um die Stadt zu durchqueren. Ein Preis: Genießen Sie die Aussicht von der Spitze des Hoysala-Reichs.

Genießen Sie die Aussicht von der Spitze des Hoysala-Reichs. Beste Fahrerin der Branche : Fahren Sie in weniger als drei Minuten vom Ganesha-Wandbild zum oberen Rand des Wasserfalls beim Dreizack-Fort und zurück.

: Fahren Sie in weniger als drei Minuten vom Ganesha-Wandbild zum oberen Rand des Wasserfalls beim Dreizack-Fort und zurück. Fehlerfreie Herausforderung: Meistern Sie alle drei Axt-Fort-Prüfungen, ohne ein Brett zurückzusetzen.

Meistern Sie alle drei Axt-Fort-Prüfungen, ohne ein Brett zurückzusetzen. Klammheimlich: Kommen Sie im Inneren des Dreizack-Forts ungesehen zur Tür.

Kommen Sie im Inneren des Dreizack-Forts ungesehen zur Tür. Tarzana: Schwingen Sie 5 Mal hintereinander mit dem Haken, ohne den Boden zu berühren.

Schwingen Sie 5 Mal hintereinander mit dem Haken, ohne den Boden zu berühren. Stuntshow : Bleiben Sie insgesamt 30 Sekunden mit dem Fahrzeug in der Luft.

: Bleiben Sie insgesamt 30 Sekunden mit dem Fahrzeug in der Luft. Schattentheater: Schließen Sie das Schattenrätsel in 10 oder weniger Zügen ab.

Schließen Sie das Schattenrätsel in 10 oder weniger Zügen ab. Marco Po-No: Spielen Sie im Wasser beim Damm in Halebid.

Spielen Sie im Wasser beim Damm in Halebid. Langfinger: Knacken Sie ein Schloss mit drei Sicherungsstiften in unter 15 Sekunden.

Knacken Sie ein Schloss mit drei Sicherungsstiften in unter 15 Sekunden. Arschbombe! Vollführen Sie einen imposanten Paketsprung von der Klippe in der Nähe der alten Eisenbahnschienen.

Kampfrennen: Rammen Sie 10 Motorräder.

Rammen Sie 10 Motorräder. Schlechter Beifahrer: Übernehmen Sie 6 Fahrzeuge, indem Sie auf sie springen und den Fahrer hinaustreten.

Übernehmen Sie 6 Fahrzeuge, indem Sie auf sie springen und den Fahrer hinaustreten. Hier, fang! Zerstören Sie in Kapitel 9 ein Fahrzeug durch eine Explosion.

Zerstören Sie in Kapitel 9 ein Fahrzeug durch eine Explosion. Nicht hängen bleiben: Fahren Sie in den Westghats über die Klippe.