Ubisoft will in zukünftigen Spielen ein KI-Programm für NPC-Dialoge nutzen

NPC-Dialoge geschrieben von einer künstlichen Intelligenz? Ubisoft will genau das für zukünftige Projekte umsetzen und hat dafür ein eigenes KI-Programm entwickeln lassen. Das Programm soll die bisherigen Schreiber unterstützen und trägt den Namen Ubisoft Ghostwriter.

Ob das die Ubisoft Spiele besser oder schlechter machen wird? Das Internet hat eine klare Meinung…

Der künstliche Ghostwriter

Wie gut kann eine KI persönliche, spannende, emotionale und vor allem sinnvolle Dialoge schreiben? Zugegeben, ähnliche Programme wie ChatGPT haben in einigen Aspekten bereits beeindruckende Ergebnisse geliefert.

Mitunter können die Texte aus der Feder der Programme aber auch sehr chaotisch, fehlerhaft und unlogisch sein. Deswegen will Ubisoft auch weiterhin richtige Menschen die Arbeit des Programms überwachen und bewerten lassen.

Ubisoft Ghostwriter wurde vom Team von Ubisoft La Forge (Die Schmiede) entwickelt, die sich auf innovative Prototypen spezialisiert haben. Die Arbeit der bestehenden Schreiber soll dadurch entlastet werden, wobei fraglich ist, wie viel Arbeitsaufwand in das Überwachen des Programms fließen wird.

Wo und wie genau soll Ubisoft Ghostwriter unterstützen?

In einem Erklärvideo gibt Ubisoft einen Einblick, wie die NPC-Dialoge mit dem Tool unter Aufsicht von Menschen geschrieben werden könnten. Im ersten Schritt will Ubisoft vor allem das Hintergrund-Geplapper der NPCS ersetzen, das besonders in Gebieten mit mehreren NPCs zur Immersion beiträgt.

Die ersten Reaktionen dazu fallen eher negativ aus, wie man sehr deutlich aus den Kommentaren herauslesen kann:

„Wahnsinn! Ein Werkzeug, das dazu beiträgt, dass Ubisoft noch schlechter schreibt, als es ohnehin schon ist! Was für eine unglaubliche Innovation.“ Ashtray Comms [LLC]

„In der Theorie klingt das alles gut. Der Einsatz einer KI als Hilfsmittel zur Erstellung von Hintergrundtexten, damit mehr Zeit für die wesentlichen Drehbücher der Geschichte zur Verfügung steht. Aber machen wir uns nichts vor, wir wissen alle, dass es dabei nicht bleiben wird. Wenn überhaupt, dann ist dies das erste Anzeichen dafür, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Ubisoft – ja, die gesamte Unterhaltungsindustrie – Autoren durch KI ersetzt, denn natürlich werden sie das tun.“ No One

In jüngster Zeit hatte Ubisoft mit Verlusten zu kämpfen und musste einige Projekte und Standorte schließen, wie InsiderGaming berichtete. Ob Ubisoft mit der Aktion nur weiter seine Kosten senken oder wirklich sinnvoll seine Schreiber entlasten will, sei an dieser Stelle dem Leser überlassen…

