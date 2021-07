Twitch: Shroud spricht über das Ende seiner Streaming-Karriere

Twitch hat Michael „Shroud“ Grzesiek nach seinem kleinen Mixer-Ausflug wohlbehalten wieder zurückerhalten. Doch wie sieht es langfristig mit der Karriere des erfolgreichen Streamers aus? Wird Shroud das Streaming alsbald an den Nagel hängen und sich künftig umorientieren? Darauf hat Grzesiek nun eine deutliche Antwort gegeben.

Wann wird Shroud seine Twitch-Karriere beenden?

Wenn es nach Shroud geht: gar nicht. Wie der 27-jährige nun während eines aktuellen Streams erklärt hat, möchte er den Job auch gerne noch machen, wenn er 80 ist und erklärt auch warum:

„Solange ihr hier seid, gehe ich nirgendwo hin. Es gibt keinen Grund für mich aufzuhören. Solange ich Geld verdiene, und natürlich ist es wichtig, dass ich damit Geld verdiene, und ich verdiene Geld damit, weil ihr hier seid … also solange ihr hier seid, verdiene ich Geld und werde es weiterhin machen. Es würde mich nicht überraschen, wenn ich noch 10, 15 Jahre hier bin, vielleicht noch länger.“

Der einfachste Job der Welt: Shroud führt hierbei näher aus, dass er das Streaming schlichtweg für den „einfachsten Job„ aller Zeiten hält und keinen Grund darin sieht, damit aufhören zu müssen, wenn er ein alter Mann ist. Hierzu sei allerdings gesagt, dass nicht jeder seine Twitch-Karriere als so einfach empfindet. Streamer*innen wie Pokimane oder MontanaBlack haben sich bereits dazu ausgesprochen, dass der Job durchaus auch nennenswerte Schattenseiten hat:

Shroud unter den Top 5 auf Twitch

Shroud zählt nach wie vor zu den beliebtesten Streamern auf Twitch. Mit derzeit 9,3 Millionen Follower*innen befindet er sich auf dem vierten Platz der größten Twitch-Stars. Mit aktiven Subs liegt er jedoch etwas weiter hinten: 6.293 aktive Subscriber*innen zählt Grzesiek derzeit und landet damit lediglich auf Platz 132. Im Vergleich: die deutsche Let’s Play-Legende Gronkh sollen aktuell über 8.000 Menschen abonniert haben.

Twitch: Top 5 nach Followerzahlen

Ninja Tfue Rubius Shroud Auronplay

Wer ist Shroud?

Grzesiek ist ein polnisch-kanadischer Streamer, der seine Karriere als professioneller „CS:GO“-Spieler begann und mehrere Turniere erfolgreich absolvierte. Im Jahr 2018 zog er sich von seiner „CS:GO“-Karriere im Team von Cloud9 zurück und begann sich von da an mehr und mehr auf das Streamen zu konzentrieren. Inzwischen zählt er mehr als 9 Millionen Follower und feierte sein Twitch-Comeback mit einem Zuschauerrekord von 500.000 Menschen.

Und wie es scheint wird er diese Erfolgswelle auch noch lange weiterverfolgen, sollten ihm seine Zuschauer*innen treu bleiben. Wer ihn so lange verfolgt, könnte in 50 Jahren also einen tattrigen Michael Grzesiek erleben, dessen Aim-Skills vielleicht nicht mehr die legendärsten sind, aber uns immer noch die Gesellschaft von Opa Shroud ermöglichen.