In Tony Hawk’s Pro Skater ganz magisch durch Hogwarts skaten

Mit Harry Potter ganz rebellisch durch Hogwarts skaten? In Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 könnt ihr das nun tun, denn ein Spieler hat die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei in dem Skating-Game nachgestellt.

Tony Hawk’s Pro Skater meets Harry Potter

Das altbekannte Schloss, in dem Harry Potter seine ersten Schritte als Zauberer geht, wurde ziemlich authentisch in THPS übertragen. Zumindest erkennen wir die charakteristischen Türme, den weiten Innenhof und den großen Versammlungssaal, in dem Dumbledore seine epischen Reden schwingt.

Doch es hört nicht bei Hogwarts auf: Ersteller Skramblez hat sich auch an die Erstellung einiger Charaktere gemacht, die dem J.K. Rowling-Universum entspringen. Zumindest sehen die Spieler Ron, Malfoy und Harry annähernd ähnlich. Neben diese Kreationen hat Skramblez übrigens auch benutzerdefinierte Tony Hawk’s-Maps von Super Mario 64, „Sonic Adventure 2“ und Smash Bros erschaffen.

Hogwarts Legacy für PS5: Kann bei Amazon Italien schon vorbestellt werden

Wie spiele ich die Hogwarts-Map in Tony Hawk’s? Besitzt ihr das THPS1 + 2 Remaster für den PC, könnt ihr die benutzerdefinierten Karten von Skramblez einfach ausprobieren. Konsolenspieler schauen allerdings in die Röhre und können durch die Plattformsperre nicht durch Hogwarts skaten. Es sei denn, sie machen sich selbst die Mühe, die Zaubereischule nachzustellen.