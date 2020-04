Wir alle dürsten nach Neuigkeiten zur kommenden 2. Staffel von The Witcher. Da die Dreharbeiten zu der Netflix-Serie aufgrund des Coronavirus, inklusive erkrankter Darsteller, allerdings eingestellt werden mussten, verhält es sich aktuell recht ruhig um den Fantasy-Epos.

Nun gibt es endlich wieder etwas Neues aus der Hexer-Welt zu erzählen, denn Joey Batey, der Schauspieler von Jaskier aka Rittersporn, liest in einem aktuellen YouTube-Video aus der Buchvorlage von Autor Andrzej Sapkowski vor.

Jaskier liest aus den The Witcher-Büchern

Knapp 15 Minuten lang können wir uns von Joey Batsey beim Lesen der Geralt-Saga verzaubern lassen. Genau genommen liest der Musiker mit seiner ausgesprochen warmen, weichen und für den Toss A Coin To Your Witcher-Ohrwum verantwortlichen Stimme aus dem ersten Kurzgeschichtenband „Der letzte Wunsch“ („The Last Wish“) vor. Für die passende akustische Untermalung ist ebenfalls gesorgt:

Um Verwirrung entgegenzuwirken, klärt der britische Schauspieler vor seiner Lesung darüber auf, dass Jaskier in der englischen Buchversion eigentlich Dandelion heißt. In der „The Witcher“-Serie trägt er jedoch den polnischen Original-Namen Jaskier, hierzulande wird der Barde dagegen Rittersporn genannt. Das sollte auch einigen Kennern der The Witcher-Spiele bekannt sein.

Die Buchvorlage zur Serie

Entgegen der Annahme vieler Fans basiert die Netflix-Produktion „The Witcher“ nicht auf den CD Projekt-Games, sondern auf Sapkowskis Buchreihe. Solltet ihr euch fragen, welche Geschichte Joey Batey in dem Video genau vorliest, klären wir euch gerne auf: In der deutschen Übersetzung handelt es sich hierbei um Die Stimme der Vernunft 5 aus „Der letzte Wunsch“.

Darin besucht Rittersporn Geralt nach seiner schweren Verletzung, die er sich beim Kampf mit der Striege in Temerien zugezogen hat, im Tempel der Melitele. Die beiden geraten dort in ein tiefgründiges Gespräch und sinnieren unter anderem über die Zukunft des Hexers. Außerdem teilen sie ihre Erinnerung an gemeinsame Erlebnisse, wie die turbulente Reise ins Blumental, die wir in der 1. Staffel von „The Witcher“ sogar miterleben konnten.

Wollt ihr die Bücher selbst einmal lesen, empfehlen wir euch unsere Übersicht zur Abfolge der einzelnen Bände:

The Witcher (Serie): In welcher Reihenfolge soll man die Buchvorlage lesen? Wir verraten es euch!

Geralt-Darsteller Henry Cavill liest aus Der letzte Wunsch

Damit setzt Netflix offenbar eine Reihe fort, denn auch Geralt von Riva-Darsteller Henry Cavill hat bereits aus dem ersten Band der Buchreihe vorgelesen. Möchtet ihr lieber dem Schauspieler des Hexers beim Lesen lauschen, schaut hier vorbei:

The Witcher (Serie): Henry Cavill liest in einem Youtube-Video aus der Buchvorlage vor

Wann die 2. Staffel von „The Witcher“ starten wird, ist übrigens noch nicht bekannt. Lauren S. Hissrich gab bisher nur ein Release-Fenster im Jahr 2021 an. Ob sich der Start durch den Coronavirus nun verzögert, wurde bisher nicht offiziell kommuniziert. Der Anime-Film The Witcher: Nightmare of The Wolf soll jedoch weiterhin vor der 2. Staffel der Hexer-Serie auf Netflix erscheinen.