The Witcher Old World: Franchise erhält ein Prequel-Brettspiel

Während die halbe Welt auf die 2. Staffel von The Witcher auf Netflix wartet, dessen Produktion immer wieder aufgeschoben werden musste aufgrund der Coronapandemie, wartet der andere Teil auf The Witcher 4. Vergebens.

Dass wir diesen Traumtitel so bald nicht erhalten, dürfte klar sein, falls es denn überhaupt zu einem 4. offiziellen „The Witcher“-Teil kommt. Allerdings möchte CD Projekt RED uns scheinbar nicht ganz ohne etwas Hexer-Stuff zurücklassen, weshalb sie nun ein Prequel der etwas anderen Art veröffentlichen: es wird ein neues Brettspiel.

„The Witcher: Old World“ klingt auf dem Papier recht spannend. Ob das Brettspiel von Lukasz Wozniak etwas taugt, ist die andere Frage. Es wird jedenfalls in Zusammenarbeit mit Go On Board produziert. Und der Name ist kein unbekannter bei Brettspielfans, immerhin zeigen sie sich unter anderem für das Valhalla- und Titans-Brettspiel verantwortlich.

Was ist The Witcher: Old World?

„The Witcher: Old World“ ist ein Brettspiel für 2 bis 5 Spielern und es dient als Prequel zur Saga von Geralt von Riva.

„Die Spieler nehmen die Rolle eines professionellen Monsterschlächters ein, der gerade sein brutales Training in einer der Witcher-Schulen abgeschlossen hat: und zwar in der Schule des Wolfs, der Viper, Katze, des Greifens oder Bärens.“

Ihr werdet also einmal mehr in die Haut eines Hexers schlüpfen und die Lande durchkreuzen, während ihr Abenteuer in der bekannten Witcher-Welt erleben dürft, die ihr bereits in den Büchern, der Serie oder der Videospiele kennenlernen durftet.

Unterwegs kommt ihr natürlich nicht daran vorbei, Aufträge zu übernehmen, schwerwiegende Entscheidungen zu treffen oder diversen Monstern was aufs Fressbrett zu geben.

Und schließlich kommt es wohl auch zum PvP-Kampf, denn die Verantwortlichen schreiben:

„[…] und möglicherweise findet ihr euch selbst in einem Kampf mit einem anderen Hexer wider, um die Ehre eurer Hexerschule zu verteidigen!“

Das Ganze ist eine Kickstarter-Kampagne und geht im Mai 2021 online. Hier geht es zur Kickstarter-Kampagne. Ihr könnt euch jetzt schon für eine Nachricht eintragen lassen und werdet dann kontaktiert, wenn die Kampagne online geht.