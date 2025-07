The Witcher 3: Wild Hunt – Letzte Chance bei PS Plus, bald entfernt?

In der Welt der Videospiele gibt es immer wieder interessante Entwicklungen, die du als Gamer nicht verpassen solltest. Ein solches Highlight ist die aktuelle Verfügbarkeit von The Witcher 3: Wild Hunt über PS Plus Extra und PS Plus Premium. Dieses epische Rollenspiel, das als eines der besten Spiele aller Zeiten gilt, könnte jedoch schon bald aus der Liste der verfügbaren Titel verschwinden.

Die Verfügbarkeit von The Witcher 3: Wild Hunt

Wie lange bleibt The Witcher 3: Wild Hunt noch bei PS Plus? Aktuell ist das Spiel im Rahmen von PS Plus Extra und PS Plus Premium kostenlos verfügbar. Es wurde im August 2024 hinzugefügt, was bedeutet, dass es gemäß der üblichen 12-Monats-Vertragsregel bereits im August 2025 aus dem Angebot entfernt werden könnte. Das bedeutet, du hast möglicherweise nur noch bis nächsten Monat Zeit, um das Spiel kostenlos zu genießen.

Warum könnte das Spiel bald entfernt werden? Laut dem Reddit-Nutzer Kayrakaanonline, der bekannt dafür ist, die Entfernung von Spielen aus PS Plus genau vorherzusagen, könnte es bald soweit sein. CD Projekt Red, der Entwickler von The Witcher 3: Wild Hunt, war bisher eher zurückhaltend, Spiele im Rahmen von PS Plus anzubieten. Daher ist es wahrscheinlich, dass der Vertrag zur Bereitstellung des Spiels auf PS Plus Extra und Premium nur für 12 Monate abgeschlossen wurde.

Was macht The Witcher 3: Wild Hunt so besonders?

Was bietet The Witcher 3: Wild Hunt? The Witcher 3: Wild Hunt ist ein actiongeladenes Rollenspiel, das in einer offenen Welt spielt. Du steuerst Geralt von Riva, einen Hexer, der sich auf die Jagd nach Monstern spezialisiert hat. Das Spiel bietet eine fesselnde Handlung, die auf den Romanen von Andrzej Sapkowski basiert, und es gibt drei mögliche Enden, die von deinen Entscheidungen während des Spiels abhängen.

Wie umfangreich ist das Spiel? Das Durchspielen der Hauptgeschichte von The Witcher 3: Wild Hunt dauert etwa 50 Stunden. Wenn du jedoch auch die zahlreichen Nebenquests in Angriff nimmst, kann sich die Spielzeit auf über 100 Stunden verlängern. Das macht es zu einem der umfangreichsten und tiefgründigsten Rollenspiele, die es gibt.

Was du jetzt tun solltest

Wie kannst du das Beste aus der verbleibenden Zeit herausholen? Wenn du das Spiel noch nicht ausprobiert hast oder es erneut spielen möchtest, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Nutze die Gelegenheit, solange es noch kostenlos über PS Plus verfügbar ist. Die riesige Welt und die spannende Handlung bieten dir unzählige Stunden voller Abenteuer und Entdeckungen.

Was passiert, wenn das Spiel entfernt wird? Sollte The Witcher 3: Wild Hunt tatsächlich aus dem PS Plus-Angebot verschwinden, hast du die Möglichkeit, das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen. Angesichts seiner Beliebtheit und der Kritiken, die das Spiel als eines der besten aller Zeiten loben, könnte es sich lohnen, es in deiner Sammlung zu haben.

Was hältst du von der möglichen Entfernung von The Witcher 3: Wild Hunt aus PS Plus? Wirst du es noch spielen, solange es kostenlos verfügbar ist? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!