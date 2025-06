The Sims 4 Update – Endlich Performance-Boost für Konsolen!

Endlich ist es soweit: Konsolenspieler können ab sofort das neueste Update für The Sims 4 herunterladen. Diese Aktualisierung steht auf allen Plattformen zur Verfügung, darunter PC, Mac, Xbox und PlayStation. Während PC-Spieler bereits Ende Mai ein großes Leistungsupdate erhielten, mussten Konsolenspieler etwas länger warten. Nun profitieren auch sie von den Verbesserungen.

Was bietet das neue Update?

Welche Änderungen bringt das Update für Konsolenspieler? Die Hauptattraktion für Xbox- und PlayStation-Besitzer ist, dass sie nun die Performance-Verbesserungen und Fehlerbehebungen der letzten Aktualisierung vom 27. Mai 2025 erhalten. Diese Verbesserungen basieren direkt auf dem Feedback der Community, insbesondere aus den EA-Foren.

Das heutige Update, veröffentlicht am 17. Juni 2025, bringt nicht nur Leistungsverbesserungen, sondern auch zusätzliche Fehlerbehebungen, die auf allen Plattformen verfügbar sind. Dazu gehören zwei Fehlerbehebungen im Basisspiel: verzerrte Sim-Modelle nach dem Altern und Anpassungen bei Sim-Portraits.

Packspezifische Verbesserungen

Welche Fehlerbehebungen gibt es für die Erweiterungspacks? Die Erweiterungspacks erhalten ebenfalls einige gezielte Verbesserungen. In The Sims 4: Jahreszeiten wurde das Menü für Neujahrsvorsätze korrigiert, sodass es nun korrekt angezeigt wird. Auch das Benutzerinterface für den Fortschritt bei Pfadfinderabzeichen zeigt nun wieder Text an.

In The Sims 4: Unternehmen & Hobbys verschwinden Angestellte nicht mehr, wenn du das Grundstück von den Bildschirmen „Welten verwalten“ oder „Sim erstellen“ lädst. Solche Fehlerbehebungen tragen dazu bei, dass das Spielerlebnis für alle Simmers angenehmer und reibungsloser wird.

Ein Blick auf die vollständigen Patch Notes

Was genau steht in den Patch Notes? Die vollständigen Patch Notes für das Update am 17. Juni 2025 zeigen die umfassenden Änderungen im Detail:

Bereich Änderung Basisspiel / Multipack Sims-Modelle werden nicht mehr verzerrt, wenn sie kurz nach dem Altern reisen. Sim-Portraits aktualisieren sich nun korrekt mit dem Berufsoutfit, sobald Sims eine Karriere beginnen. Unternehmen & Hobbys Kleine Geschäftsangestellte verschwinden nicht mehr nach dem Laden des Grundstücks von „Welten verwalten“ oder „Sim erstellen“. Jahreszeiten Das Menü für Neujahrsvorsätze erscheint nun korrekt. Das Benutzerinterface für den Fortschritt bei Pfadfinderabzeichen zeigt wieder Text an.

Was kommt als Nächstes?

Wann können wir mit weiteren Updates rechnen? EA hat zudem eine neue Wäscheliste angekündigt, die bald veröffentlicht wird. Diese wird weitere Fehlerbehebungen umfassen, die mit dem nächsten großen Update für das Basisspiel von The Sims 4 erscheinen sollen. Diese Aktualisierung wird voraussichtlich näher am bevorstehenden Nature’s Calling Live-Event am 24. Juni 2025 veröffentlicht.

Was denkst du über die neuen Updates und die kommenden Inhalte? Teile deine Meinung in den Kommentaren und lass uns wissen, welche Verbesserungen du dir für die Zukunft von The Sims 4 wünschst!