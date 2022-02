Die Star Wars-Serie The Mandalorian lässt am Ende der zweiten Staffel Luke Skywalker zurückkehren. Die Szene hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für viel Wirbel und Begeisterungsstürme gesorgt. Jetzt, über ein Jahr später, wurde ein offizielles Lego-Set dazu enthüllt.

Luke Skywalker-Staffelfinale von Mandalorian erscheint als LEGO-Set

Darum geht’s: Falls ihr das Staffelfinale der zweiten Season von „The Mandalorian“ noch nicht gesehen haben solltet, schaut es euch an. Immerhin taucht darin Luke Skywalker höchstpersönlich auf. Das war für viele Fans eine riesige und für manche auch eine willkommene Überraschung und jetzt erscheint genau diese mittlerweile schon fast Kult gewordene Szene als eigenes LEGO-Set.

So sieht das LEGO-Set aus: Beim Dark Trooper Attack-Set handelt es sich um ein kleineres Lego-Set, erst recht im Vergleich zu Mammut-Sets wie dem AT-AT. Enthalten sind 4 Figuren: Neben Luke Skywalker selbst (natürlich mit Lichtschwert!) stecken auch drei Dark Troopers samt Blastern in der Verpackung. Dazu gibt es die Umgebung innerhalb des imperialen Kreuzers mit Fahrstuhl. Insgesamt sind 166 Teile enthalten.

© LEGO/Disney/Lucasfilm

Im Boden des Sets beziehungsweise des Raums im Imperialen Kreuzer befindet sich außerdem eine Schiebevorrichtung, mit der ihr einen der Dark Troopers vor- und zurück bewegen könnt. Was den Fieslingen aber wohl auch nicht viel helfen wird, immerhin treten sie hier gegen Luke Skywalker an.

Wann kommt es? Das Lego-Set soll im März 2022 veröffentlicht werden.

Mehr über die ikonische Szene und die Technik dahinter erfahrt ihr hier:

Star Wars: Lucasfilm engagiert Deepfake-Künstler nach gefeierten Mandalorian-Video mit Luke Skywalker

Falls ihr gar nicht genug Skywalker und Star Wars bekommen könnt, habt ihr Glück: Demnächst kommen nicht nur wieder neue Serien, sondern auch noch ein neues Spiel. Sogar in Kombination mit Lego. Lego Star Wars: The Skywalker Saga erscheint am 5. April 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und Nintendo Switch. hier könnt ihr euch einen Gameplay-Trailer anschauen.

Wie findet ihr das LEGO-Set? Hat euch die Szene in „The Mandalorian“ gefallen? Schreibt es uns in die Kommentare.