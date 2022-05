The Lord of the Rings: Gollum hat einen festen Releasetermin

2022 wird ein gutes Jahr für alle Herr der Ringe-Fans! Erst vor kurzem wurde bekannt, dass mit Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde ein mobiles Free-2-Play von EA kommen soll. Zudem soll am 2. September die, mit Spannung erwartete, Serie Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video laufen. Nun wurde auch der Releasetermin von The Lord of the Rings: Gollum endlich bekannt gegeben.

Nachdem im letzten Jahr erste Gameplay-Szenen enthüllt wurden, war es eine ganze Weile recht ruhig um das Abenteuer von Gollum. Bis jetzt!

Bereits am 1. September soll das Action-Adventure-Game für PC, PlayStation 4 & 5, sowie Xbox One & Series X/S und (offenbar etwas später) für Nintendo Switch erscheinen, wie das Entwicklerstudio Daedalic Entertainment nun via Steam bekannt gab.

Neue Fakten zu The Lord of the Rings: Gollum

Dem bei Steam veröffentlichten FAQ sind noch weitere interessante Informationen zu entnehmen. Anders, als in bisherigen Adaptionen wird hier – logisch – Gollum alias Smeagol zur zentralen Figur und somit zum Held der Geschichte.

All diese Eigenschaften bieten die perfekte Grundlage für ein Stealth-Abenteuer, zu dem auch diverse Rätsel und moralische Entscheidungen gehören sollen. Weiterhin soll das Spiel „noch nie zuvor gesehene Teile Mittelerdes“ zeigen.

„Wir haben Gollum gewählt, weil er einer der faszinierendsten Charaktere von Professor Tolkien ist. Ein verdrehter Hobbit mit zwei Persönlichkeiten, hunderte von Jahren alt und mit einem reichen Wissen über Mittelerde. Trotz seines Aussehens ist er eine wendige Kreatur, die klettern, springen und sich an Gefahren vorbeischleichen oder an vorteilhafte Stellen klammern kann.“

The Lord of the Rings: Gollum – Die bisher unerzählte Geschichte

Wer jetzt glaubt, die Macher hätten sich an bereits bekanntem, visuellem Material orientiert, liegt falsch. Laut Daedalic hielt man sich stark an die literarische Vorlage von J.R.R. Tolkien und erschuf so eine eigene Interpretation von Mittelerde und den Bewohnern.

Um die Richtigkeit der Darstellungen sicherzustellen, durchlief „The Lord of the Rings: Gollum“ einer strengen Kontrolle von Middle-earth Enterprises, den exklusiven Rechteinhabern an allem aus dem Herr der Ringe- und Der Hobbit-Universum.

NACON übernimmt Daedalic – den Entwickler von Lord of the Rings: Gollum

So erzählt das Game die eigentlich unerzählte Geschichte von Gollum; wie er sich auf die Suche nach seinem Schatz begibt; seiner Zeit in Mordor; seiner Gefangennahme durch Sauron und das erste Aufeinandertreffen mit Gandalf.

Neben den bekannten Gesichtern wurden eigens für „The Lord of the Rings: Gollum“ weitere, neue Charaktere erschaffen.

Das Team arbeitet derzeit an einer Digital Deluxe Edition, die statt einer Collector’s Edition auf den Markt kommen soll.

Weitere Details, wie die Systemanforderungen für PC und Gameplays werden in den kommenden Wochen und Monaten noch bekannt gegeben.