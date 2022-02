Wie die jüngste Pressemittelung bekannt gibt, hat NACON den Entwickler und Publisher Daedalic Entertaiment aufgekauft. Man kennt Daedalic unter anderem durch die Deponia-Reihe, zur Zeit ist das Studio aber vor allem für die Entwicklung von Lord of the Rings: Gollum verantwortlich.

Was bringt die Fusion für Daedalic mit sich?

Der für schlappe 53 Millionen Euro erworbene Publisher und Entwickler hat zuvor schon eng mit NACON zusammengearbeitet. Während sich Daedalic mit der Entwicklung des neuen Herr der Ringe-Titels beschäftigt hat, fungierte Nacon bis dato als Publisher. Von einem Zusammenschluss verspricht sich NACON eine noch engere Zusammenarbeit.

Man wolle von Daedalics umfangreicher Erfahrung im Bereich der Spieleentwicklung und des Publishings profitieren. Daedalic soll auf der anderen Seite durch die Integration in die NACON-Group in der Lage sein als Entwicklerstudio zu wachsen und seine Position als Indie-Publisher zu stärken.

„Carsten Fichtelmann, Gründer und CEO, und COO Stephan Harms werden das Unternehmen mit einem hohen Maß an Eigenständigkeit in Entwicklung und Publishing weiterführen“, heißt es in der Mitteilung.

Dabei werde Daedalic nun tatkräftig von den Vertriebs-, Publishing- und Marketing-Teams NACONs unterstützt.

Bessere Zusammenarbeit bei Lord of the Ring: Gollum und folgenden Spielen

Sowohl NACON als auch Daedalic sind guter Dinge. Die derzeitige Zusammenarbeit an dem neuen LOTR-Game habe gezeigt, dass beide Seiten die gleichen Werte und Ziele teilen, um Spieler*innen ein einzigartiges Spielerlebnis zu bieten.

© Daedelic Entertainment

„Daher schien es logisch, gemeinsam weiter zu gehen, und wir sind sehr glücklich über diese Übernahme. Sie stellt einen bedeutenden Schritt in der Strategie von Nacon dar“, verkündete Alain Falc, der Chairman und CEO von NACON.

Auch Gründer und CEO von Daedalic Entertainment, Carsten Fichtelmann, betont die vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit mit NACON und freut sich auf eine noch bessere gemeinsame Zukunft.

Was das neue Spiel „Lord of the Rings: Gollum“ selbst betrifft, so klingt es schon fast, als würde der Release direkt vor der Tür stehen. Genaue Daten werden in diesem Zusammenhang aber noch nicht genannt.

The Lord of the Rings: Gollum – Trailer zeigt neues Gameplay, Gandalf & mehr

Wir dürfen also weiterhin gespannt sein, was das Spiel aus Sicht des zwielichtigen Charakters Gollum aka. Sméagol zu bieten hat. Ein Spiel, dass in den Gameplay-Trailern mehr auf den Stealth-Aspekt, gepaart mit Parkour setzt, als man es bisher vielleicht gewohnt war.